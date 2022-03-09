大陸禁鳳梨釋迦進口　信義鄉農會新推鳳梨釋迦小米風味酒

▲信義鄉農會新推出「馬拉桑鳳梨釋迦小米風味酒」（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

受疫情和去年底中國大陸禁止進口影響，國內盛產的鳳梨釋迦出現銷售危機；信義鄉農會接受農委會農糧署輔導，並媒合中興大學食品暨應用生物科技學系教授謝昌衛進行產學合作，運用台東盛產的鳳梨釋迦與原民小米、台南11號白米結合，推出「馬拉桑」第8代的鳳梨釋迦小米風味酒，期待延續「千年傳統，全新感受」的品牌理念。

「鳳梨釋迦小米風味酒－新品發表會」8日上午於信義鄉農會梅子夢工廠舉辦，會中公開展示限量版的該款酒品；農糧署副署長姚志旺、農糧署中區分署副分署長洪宏毅、謝昌衛、台東縣濬平農產品內外銷運銷合作社主席曾國清、台東縣十股果菜運銷合作社理事主席江鴻牧，以及南投縣農業處長陳瑞慶等都到場參加。

信義鄉農會總幹事何建中指出，這次推出的「馬拉桑」第8代酒品採台東鳳梨釋迦為原料，以獨特小米酒釀造技術，結合國產台南11號白米與台東原民部落小米釀造，搭配鳳梨釋迦的原料特性完美融入、每瓶含有半顆鳳梨釋迦之精華，並打造出類似日本甘口清酒的「台式吟釀」。

梅子夢工廠酒莊總釀酒師林三隆也說，因鳳梨釋迦的萃取無法榨汁，只能依靠果泥的形式，因此選擇搭配小米發酵，在製作過程中以整顆、1/3顆、1/4顆等比例不斷嘗試，終於發現一瓶含半顆的比例最完美，希望藉由鳳梨釋迦的「甜」與小米的「醇」帶給消費者全新的感受。

姚志旺表示，國內鳳梨釋迦以往大部分銷往大陸，現銷售受阻，將另外開發日本、新加坡、香港等國際市場，另一部分則轉向與國內優質廠商配合，藉機也讓更多民眾品嘗到各類優質農產品。

陳瑞慶說，梅子夢工廠酒莊歷年來不斷推陳出新，無論「狂野」梅酒、「山豬迷路」威士忌、「長老說話」白蘭地，以及「馬拉桑」系列等都獲國內外消費者喜愛；雖然近期鳳梨釋迦銷售受疫情及國際情勢影響，但希望藉農糧署的媒合，讓信義鄉農會與台東鳳梨釋迦的合作帶來全新市場契機，也預祝本產品能銷售長紅。