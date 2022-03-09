婦霸病床2年+欠214萬醫療費　振興醫院開告...她搬重殘賴皮吞敗

▲北市陳姓婦人因病入住振興醫院，痊癒後她不但不辦出院並霸佔病床，更積欠醫療費214萬1970元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市陳姓婦人因病入住振興醫院治療，痊癒後，醫院請她辦理出院，將病床讓給有需要的人，陳婦拒絕，更直接賴在病房不走，並積欠214萬1970元醫療費。振興醫院無奈只好提民事訴訟，開庭時，婦人指出，因醫院對她做實施心導管手術，導致腦部大面積中風等情形，醫院應對她負復健及治療責任。士林地方法院審結，判陳姓婦人應將病床騰空返還。

振興醫院主張，陳婦2018年5月24日起住院接受治療，2019年4月29日醫院認她已達出院標準，且其身上無任何鼻胃管、尿管，也無需依賴醫療設備維生，依目前病況也不適合在醫院做長期照護，並通知陳婦兒子辦理出院，希望能將病床給需要的病患，遭陳婦兒子拒絕，且未給付積欠的醫療費，經多次通知催繳仍遭漠視，因此認陳婦、陳婦兒子占病床侵害醫院財產權 。

▲陳姓婦人身體痊癒卻霸佔病床哀告。（示意圖／記者林世文攝）

陳婦提出抗辯，解釋2018年5月24日前往醫院急診，當時兒子就已經告訴醫院她有心臟方面問題，但醫院未採納，反而使用使心跳加速藥物，導致她心臟發生問題，甚至還要求簽立心導管檢查、身體保護約束、檢查治療同意書，也未告知將作何種治療及處置，更因為做了心導管手術，讓她受有腦部大面積中風、智商退化及半癱等重殘情形，因此認為為醫院應負起復健、治療等責任。

法院經查，陳婦因心肺呼吸等急症到振興醫院急診住院，經多項檢查及治療，病情在2018年7月間獲得控制及改善，僅需就慢性疾病繼續口服藥物及復健治療，狀況持續穩定，2019年4月間經醫囑可出院，雖陳婦現在身體僅右側肢體較為無力，但可坐輪椅，接受復健活動並可自行用餐，藥物皆為口服慢性病用藥，因此不需要住院。

法官根據醫療契約、病歷資料等，認為醫院預告通知辦理出院到提出民事告訴時，期間已達2年餘，醫院基於誠實信用原則，已經充實給陳婦、家屬時間找尋替代的照護，雖然陳婦強調醫院給予實施心導管手術，導致重殘行為，認為醫院應負起復健等責任，這方面可另行請求損害賠償，不可當拒絕出院理由，因此認陳婦、陳婦之子（監護人）應將病床遷出，並騰空返還。