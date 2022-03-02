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照顧失智老公壓力過大用枕頭悶死　子女庭上求情法官點頭判緩刑

▲桃園市1名婦人因長期照顧失智先生壓力過大，2019年在醫院照顧時突然失控以枕頭將先生悶死。（示意圖／取自免費圖庫pexel）

▲桃園市1名婦人因長期照顧失智先生壓力過大，2019年在醫院照顧時突然失控以枕頭將先生悶死。（示意圖／取自免費圖庫pexel）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名婦人長期照顧罹患失智症且有暴力傾向先生，身心飽受巨大壓力，2019年間在醫院照顧時突然失控以枕頭悶死先生，遭桃園地檢署以殺人罪嫌起訴；桃園地院審理時，子女以「希望不要讓媽媽入監」向法官求情，法官今天下午宣判，考量本案實為人倫悲劇，故從輕量刑，判決1年6月有期徒刑，緩刑3年，且不再附加其他法律上的條件。

檢警調查，這名年約七十餘歲的婦人因先生年邁且罹患失智症，無法辨識家人外還經常對家人暴力相向，婦人因長期照顧先生導致身心壓力巨大，2019年6月4日在醫院照顧先生時，疑似因受重鬱症影響，致其辨識行為能力下降，在病房內以枕頭覆蓋先生臉部與口鼻。醫護人員發現後立即搶救，仍於同年月16日不治。

桃檢複訊時，婦人一度否認殺人，辯稱沒用枕頭悶住先生口鼻，怕他頭撞到牆壁所以多放1顆枕頭在其頭上，後來則改口坦承殺人，案發時曾向巡房與搶救之醫護人員表明係其殺人，並向到場員警自首，檢方查出婦人罹患重度憂鬱症，
受病情影響均可認定，偵結仍依殺人罪嫌起訴，向法院建議被告本身亦患有重度憂鬱症疾患，需服用高劑量安眠藥物度日，被告子女均不欲對被告進行訴追而未提出告訴，檢請減輕其刑。

桃園地院審理時，婦人之子女證稱「希望不要讓媽媽入監，她是基於殺人犯意沒有錯，但實際上她也是因為被害人，她不想他那麼痛苦，才勉為其難自己下手」等語。法官則認為，被害人子女已因本案人倫悲劇承受父親死別之苦，實難再承受母親必須入監執刑生離之悲，本案有其「情堪憫恕」之處。

法官也針對檢察官在起訴書表示：「請一併衡酌被告本身亦患有重度憂鬱症疾患，需服用高劑量安眠藥物度日…」請依「刑法第59條之規定，酌減被告刑期」，法官認同檢察官意見，認本案適用刑法第59條減刑。法官審結依殺人罪判處有期徒刑1年6月，緩刑3年，且不再附加其他法律上的條件，本案還可上訴。

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