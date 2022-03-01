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社會 社會焦點 保障人權

三重惡火！52歲婦「全身15%燒傷」命喪浴室　屋主：她有時會放炮

記者游宗樺／新北報導

新北市三重區1日凌晨4時許，光復路二段88巷內一棟6樓建物頂樓發生火警，警消入屋搜救時，在一間出租套房內發現一名52歲的婦人已失去生命跡象，送醫急救仍傷重不治。套房屋主表示，該婦人已積欠數個月房租，平常就會大吵大鬧，甚至在晚上放炮擾鄰，可說是該社區的問題人物。

▲▼三重凌晨發生火警，一名婦人遭發現倒臥浴室，送醫命危。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消在屋內廁所救出一名婦人，已失去生命跡象被緊急送醫。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼三重凌晨發生火警，一名婦人遭發現倒臥浴室，送醫命危。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼三重凌晨發生火警，一名婦人遭發現倒臥浴室，送醫命危。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消獲報出動大批人車趕抵，拉水線灌救。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，警消凌晨4時44分獲報，出動22輛各式消防車、5輛救護車及73名警消到場，發現建物6樓頂加處有火舌冒出，經拉水線灌救並入屋搜救，在一間出租套房的廁所內找到一名52歲的婦人，身上有15％的二度燒燙傷，無呼吸心跳被送醫急救，但最後仍因傷重不治。

屋主表示，死者與其男友以一個月7000元租下該套房，但從去年七、八月起開始拖欠房租，婦人男友日前因案入監，留下婦人住在房內，但她情緒不穩時常脫序，甚至會在晚上大放鞭炮擾鄰，不但拖欠房租又請不走，常亂敲門大吼大叫，也讓附近住戶不勝其擾，是這一帶的問題人物。

▲▼三重凌晨發生火警，一名婦人遭發現倒臥浴室，送醫命危。（圖／記者游宗樺攝）

▲房東睡夢中驚覺發生火警，趕緊下樓避難。（圖／記者游宗樺攝）

新北市消防局第三大隊副大隊長王斌弘表示，警消經射水灌救後，在半小時內撲滅火勢，初步判斷起火點疑位於客廳，燃燒面積約為15平方公尺。警消在屋內搜救時，於廁所發現一名婦人，已失去生命跡象倒臥浴室。警消呼籲，遇到火警時切勿躲在浴室，避免遭濃煙灌入發生危險，

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