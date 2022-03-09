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8成美國人支持禁俄石油！　捍衛烏克蘭「多花錢也值得」

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲ 拜登8日宣布，禁止進口俄羅斯石油、煤炭。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵烏克蘭，各國紛紛出手制裁，美英8日更宣布禁止俄國石油進口，勢必造成能源價格飆升。不過最新民調顯示，儘管油價上漲，每5個美國人中就有4人支持這項措施。多數民眾認為，為捍衛烏克蘭，就算油價上漲也值得。

根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）7日及8日間進行的民調，美國總統拜登禁止進口俄國能源的決策獲得兩黨選民廣泛支持。約8成受訪者認為，儘管會造成油價上漲，美國仍不應在烏俄衝突期間向俄國購買石油或天然氣。

約63%受訪者認為，為捍衛另一個民主國家，花更多錢購買燃料是值得的。約2/3受訪者表示，願意為每加侖石油多負擔1美元以上，不過民主黨選民意願高於共和黨。美國汽油均價8日上升至每加侖約4.17美元的創紀錄新高，但拜登整體支持率仍維持在與上周相同水平。

根據CNN，美國各州州長也普遍支持拜登政府的決定，但對不斷飆升的天然氣價格表示擔憂，並提出美國能源獨立的必要性。

共和黨籍阿肯色州州長賀勤森（Asa Hutchinson）表示，這項制裁將向普丁發出一項訊息，即他的侵烏行動及濫殺將招致嚴重且長久的後果，但也將造成美國燃料價格上漲，「這就是我們呼籲拜登政府完全恢復美國能源獨立的原因，如此我們的能源供應就不需仰賴於暴君。」

民主黨籍華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）則表示，美國需要積極尋求潔淨能源替代方案。此外，有6名民主黨籍州長致信國會領導人，呼籲暫停徵收聯邦汽油稅至今年底，減輕制裁對民眾衝擊。

▲▼烏克蘭基輔郊區伊爾平市(Irpin)連續多日遭俄軍砲擊，民眾逃離戰火。（圖／路透社）

▲ 烏克蘭基輔郊區伊爾平市（Irpin）連日遭俄軍砲擊，民眾逃離戰火。（圖／路透社）

另一方面，路透社/易普索民調中73%受訪者支持美國及北約盟國在烏克蘭上空設禁飛區，以保護烏國人免受空襲。不過北約已經拒絕，因為他們擔心和同為核武國家的俄國爆發戰爭。美國兩黨多數議員也表示，反對美國在空中祭出打擊或向烏國派兵。

拜登最新民調支持率為45%，高於俄國侵烏前夕的34%，顯示他近二周來的危機處理受到好評。8日完成的另一項民調也指出，反對他擔任總統的民眾比例較一周前下降5%，去年12月以來首度降至50%以下，來到49%。事實上，拜登支持率自去年8月以來皆低於5成，幾乎維持在上任以來最低點，不過上周從43%稍稍回升至45%。

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