　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以為攻佔基輔「只要2天」　普丁計畫落空怒了！恐殺紅眼不顧平民

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

▲ 普丁2月24日宣布，在烏克蘭境內發動特別軍事行動。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄開打第14天，俄軍入侵進度似乎不如預期，烏克蘭首都基輔約25公里外就有一列長達64公里的俄國坦克車隊停滯多天，疑似因後勤問題無法推進。美國中央情報局（CIA）局長透露，普丁原先打著2天內奪下基輔的如意算盤，對於計畫落空感到憤怒，恐怕造成更多平民死傷。

綜合《洛杉磯時報》、《每日郵報》報導，美國中情局局長伯恩斯（William Burns）8日赴眾院情報委員會聽證會作證，首度透露美國情報部門對俄國入侵計畫的了解。他說明，開戰2天內佔領基輔是普丁計畫的前提，「但經過近2周，他們仍未能完全攻佔這座城市」，認為普丁因俄軍進展不利感到憤怒及沮喪，可能因此不顧平民傷亡，加強對烏克蘭軍隊的攻擊力道。

俄軍在烏克蘭南部取得重大進展，在其他地區卻陷入苦戰，被俘的俄國士兵也道出缺乏糧食、燃料及整體作戰計畫的問題。美國情報當局估計，俄軍入侵以來已有2000至4000名士兵陣亡。

美國國家情報總監海因斯（Avril Haines）在聽證會上表示，普丁起初可能預期這場衝突最多只會持續幾天，對於西方沒有給予適當尊重感到委屈，且認為這是一場「輸不起的戰爭」，但考量他因開戰付出的龐大代價，願意接受的戰勝定義可能隨時間推移而改變。

伯恩斯同意海因斯說法，並分析指出，普丁最初認為烏克蘭很容易受到打擊，相信現代化的俄軍能夠迅速取勝，有信心俄國經濟不會受到制裁影響，且認為歐洲國家無暇關注此事，「但事實證明，他在各方面都是錯的。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
大S電話20年沒變具俊曄找到她　背後功臣竟是「工研院」
快訊／高雄三民區工廠大火！　黑煙竄天際
快訊／大S老公「下榻防疫旅館」曝光！　1晚8000起
美禁俄油能嚇倒普丁？　他曝全世界先忍受「1件事」
小S氣炸嗆女兒「下通牒」！婆婆反斥：不喜歡再聽到妳說
知名民宿少東偷拍14女！　下場出爐
26歲巨乳女黑手私照曝光！　狂露半球引暴動
普丁「1情況下」恐動用核武　專家：美國必須做好準備

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

肯德基母公司跟進制裁！暫停投資俄羅斯　必勝客所有門市關閉

不斷更新／國際原能總署「沒收到車諾比核數據」　肯德基加入制裁

南韓大選結果難預測！青年盼新總統「穩定房價」　中老年盼強化國防

好毛！牛排浮現「普丁正臉」　他逛超市嚇壞不敢買：越看越像

烏克蘭女童避難所高唱《Let It Go》感動千萬人！　主唱聽到回應了

以為攻佔基輔「只要2天」　普丁計畫落空怒了！恐殺紅眼不顧平民

3志工「送飼料」被俄軍冷血擊斃　父目睹「拖屍到地下室」受困3天

俄稱完全控制「歐洲最大核廠」　烏控：核廠人員遭折磨淪人質4天

美禁俄油能嚇倒普丁？他曝全世界先忍受「這件事」...戰事才可能喊停

普丁在「這情況下」恐動用核武　軍事專家：美國必須做好準備

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

最貴車禍！千萬超跑競速追撞　波及百萬車...維修粗估500萬

七旬老翁戴工地帽酒駕被攔查　拒測譙「XX娘X掰」警上銬送辦

台灣妹遊美國遇「流浪漢攔車」　提起勇氣回頭暖心載他一程！

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

養雞哥中超跑遭網嗆「是套路」　老闆氣炸提告酸民：還我公道

肯德基母公司跟進制裁！暫停投資俄羅斯　必勝客所有門市關閉

不斷更新／國際原能總署「沒收到車諾比核數據」　肯德基加入制裁

南韓大選結果難預測！青年盼新總統「穩定房價」　中老年盼強化國防

好毛！牛排浮現「普丁正臉」　他逛超市嚇壞不敢買：越看越像

烏克蘭女童避難所高唱《Let It Go》感動千萬人！　主唱聽到回應了

以為攻佔基輔「只要2天」　普丁計畫落空怒了！恐殺紅眼不顧平民

3志工「送飼料」被俄軍冷血擊斃　父目睹「拖屍到地下室」受困3天

俄稱完全控制「歐洲最大核廠」　烏控：核廠人員遭折磨淪人質4天

美禁俄油能嚇倒普丁？他曝全世界先忍受「這件事」...戰事才可能喊停

普丁在「這情況下」恐動用核武　軍事專家：美國必須做好準備

美到3月底！台南將軍千棵木棉花海盛開　還能免費拔蘿蔔、野餐

澳洲鎳礦股價暴跌23％停牌　中國鎳礦巨頭稱無意出售股權

趁夫病危盜賣股票、存款近500萬　狠妻辯「生前曾授權」被打臉

萬昭清熱身賽狀況佳　開季一軍有望

22歲男星演乩童真上身？　手拿法器竟「突然想吐」導演嚇傻！

第二季動畫OP？《咒術迴戰》手遊正式公開遊戲主題曲...網：必玩

肯德基母公司跟進制裁！暫停投資俄羅斯　必勝客所有門市關閉

穿女裝混入女浴場直播　他被抓包坦承：打賭輸了

澎恰恰身邊出現BMW女！　前妻一聽「紅粉知己」態度大變

台股重返萬七！航運股領軍　指數漲190點收17015

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

國際熱門新聞

小天后「節目露奶走光」瘋傳！　尷尬承認還在宿醉

澤倫斯基暗示不強求加入北約　領土爭議願「妥協」

普丁把侵烏視為「輸不起的戰爭」

終於開槍！麥當勞、可口可樂在俄停售

巨乳女黑手私照曝！　「狂露半球」引暴動

媽媽被炸成碎片　6歲女童脫水孤獨死

即／國際原能總署「沒收到車諾比核數據」

普丁在「這情況下」恐動用核武

CNN：澤倫斯基的英雄主義正闖越西方紅線

蘋果發表會登場　庫克「1方法」暗挺烏克蘭！

美禁俄油能嚇倒普丁？他曝全世界先忍受「這件事」

波蘭轉交米格-29戰機　美國防部打臉

英美禁俄石油　4個QA一次看懂　

拜登去年就怒嗆「要讓普丁付出代價」

更多熱門

相關新聞

好毛！牛排浮現「普丁正臉」　他嚇壞不敢買

好毛！牛排浮現「普丁正臉」　他嚇壞不敢買

俄羅斯違反國際法出兵攻打烏克蘭引發全球關注，而下令開戰的普丁也被視為是暴君的象徵。英國則有一名男子意外在超市賣的生牛排上看到「普丁分身」，讓他嚇得不敢將牛排買回。他開玩笑地表示，害怕自己買回家煎後，可能會遭到普丁本人的報復。

烏克蘭女童避難所唱Let It Go感動千萬人

烏克蘭女童避難所唱Let It Go感動千萬人

烏控：核電站人員遭俄折磨淪人質4天

烏控：核電站人員遭俄折磨淪人質4天

6大壽險認列俄羅斯債減損金額　金管會估達100億

6大壽險認列俄羅斯債減損金額　金管會估達100億

中國駐烏克蘭大使館：所有中國人已經撤出危險區域

中國駐烏克蘭大使館：所有中國人已經撤出危險區域

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏烏俄北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

下波「全台連下6天」　溼涼轉雨時間曝

快訊／「大S老公」具俊曄抵台！帥氣軍綠外套現身

外國人來台後悔生超正女兒　她遭霸凌轉學7次

具俊曄要帶大S回韓生活！　2小孩聽到「媽媽又要結婚」反應曝光

KID說溜嘴「要當爸爸了」！新婚妻爆已懷孕

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

失蹤雪球找到了！牠聽見呼喊探頭

最便宜5G iPhone SE 來囉！Touch ID、3顏色可選　售價1萬3900元起

請喪假打卡美食被懷疑　他回傳「阿嬤遺容」

朱芯儀罹癌化療「頭髮全掉光」！　衛斯理曝：將動刀

大S、具俊曄20年沒見竟閃婚　作家：很奇怪

大S❤具俊曄私下怎麼對話？家教揭她真正實力

謝和弦「不能輸大S」！

《全明星》最正經理脫衣被拍！　「上帝視角」洩火辣曲線

52歲具俊曄「超強3優點」電爆汪小菲！網一面倒狂讚

更多

最夯影音

更多
大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄
美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面