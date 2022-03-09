俄稱完全控制「歐洲最大核廠」　烏控：核廠人員遭折磨淪人質4天

▲俄方稱完全掌控札波羅熱核電廠。圖為核電廠2008年樣貌。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯國民警衛隊表示，目前已完全掌控烏克蘭境內的歐洲最大核電廠「札波羅熱核電廠」（Zaporizhzhia NPP）。不過烏克蘭能源部長稍早指控，俄軍在核電廠內折磨、威逼工作人員發表聲明，被挾持當人質長達4天。

衛報報導，烏克蘭能源部長哈魯申科（Herman Halushchenko）透過社群媒體指控，札波羅熱核電廠工作人員被挾持為人質4天，受到俄軍折磨迫使發表公開聲明。他透露，廠內約有500名俄羅斯士兵，還有50套重型裝備，這一切都讓核電廠員工身心俱疲。

不過依據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯國民警衛隊（Rosgvardiya）發言人稍早宣布已完全掌控札波羅熱核電廠，廠內員工正常工作，負責看守核設施的烏克蘭士兵已放下武器，允許返家。

俄羅斯國民警衛隊發言人說，俄方稍早與烏克蘭國民警衛隊進行會晤，烏方放下武器，約240人簽署不參與敵對行動的文件後，被帶出車站放行離開，「核電廠目前正常運轉，該設施管理部門正履行職責，全面實施必要的人員進出管制，廠內已完全由俄羅斯國民警衛隊控制」。

俄方稱，在控制札波羅熱核電廠後，發現大量武器。

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