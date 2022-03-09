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泰山命案「討債的遭刺死」　5男棄友落跑！兇嫌帶女友逃基隆被逮

記者陳以昇／新北報導

新北市泰山區一名男子因不滿6男登門催討3萬元，還對他飆罵三字經，火大持一把小武士刀，朝著其中1男左鎖骨下方刺殺，當場失去呼吸心跳。其他5男見狀鳥獸散並通報119，隨即開車離去。陳男行兇後帶著女友逃往基隆躲藏。警方循線8小時內逮捕陳男，目前正在偵詢中。

▲▼陳男持武士刀刺殺來討債的楊男，其他人分乘2車逃離現場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲陳男持武士刀刺殺來討債的楊男，警方拉起封鎖線 。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，無業的44歲陳姓男子有多項前科，住在新北市泰山區新北大道七段，弟弟開的檳榔攤2樓。多年前陳男欲購機車，向46歲陳姓友人借3萬元周轉，卻遲遲不還錢，最後乾脆不予理會。

▼陳男持武士刀刺殺來討債的楊男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼陳男持武士刀刺殺來討債的楊男，其他人分乘2車逃離現場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

8日晚間，陳姓友人傳訊息給陳男表明「星期三晚上，會派人前去拿錢….」，接近8時許，當時陳男與女友正在泰山新北大道七段2樓住處，陳姓友人帶著兩車5男到場，再上2樓向陳男催討欠債。

一行人上樓劈頭就對陳男飆罵三字經，雙方起口角進而在屋內發生推擠衝突，過程中陳男隨手拿起屋內一把40公分長的小武士刀，朝著其中一名44歲楊姓男子左鎖骨下方刺殺。造成楊男穿刺傷，當場濺血倒臥地上，失去呼吸心跳。

▼陳姓友人分乘2車逃離現場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼陳男持武士刀刺殺來討債的楊男，其他人分乘2車逃離現場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

陳姓友人嚇到，立即與另4男轉身往樓下衝去，並撥打119求救分乘2車離去。陳男與林姓女友犯後隨即共乘機車到板橋區，換搭計程車到四川路林女租處，收拾行李後，再攔搭計程車逃往基隆仁五路一家賓館內躲藏。

林口警分局調閱沿路監視器，鎖定陳男逃逸路線，8日清晨5時許，在陳男藏匿的基隆仁五路賓館內，將正在訂購高鐵車票的陳男、林女及另名黃姓男友人逮捕，並在林女包內起獲22公克的毒品安非他命毒品，懷疑雙方是毒品債務糾紛，目前朝毒品、殺人罪嫌偵辦中。

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