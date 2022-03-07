一次就有雞腿、雞翅！拿坡里「炸雞買10送10」加碼延長再吃3天

▲拿坡里新年優惠加碼延長了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

把握最後3天！人氣速食品牌「拿坡里」1月底強勢祭出超殺「炸雞買10送10」限定優惠，原訂只到3月2日，但驚喜宣布加碼爽吃到3月9日，趕快衝；另，21PLUS、21風味館至3月8日前也有「烤半雞第3件38折」、「大杯飲料買1送1」，通通要吃爆。

▲蔥香蒜辣雞翅只送不賣。（圖／翻攝拿坡里臉書粉專）

拿坡里「虎夠有義式」超狂優惠活動加碼延長了，即日起至3月9日爽吃「買10隻雞腿就送10隻雞翅」，期間凡於門市購買「義式炸雞桶」免費再嗑10隻隱藏版「蔥香蒜辣雞翅」，且只送不賣，炸雞一次買10送10還能爽吃不同部位，炸雞控絕對要把握最後3天時間。

▲21Plus、21風味館限時優惠要吃。

另，21PLUS、21風味館今（7）日、明（8）日也有2大優惠等吃，包括「香草烤半雞第3件38折」，只要花500元就能爽吃3份烤半雞，還有「大杯飲料買1送1」，速食控把握機會省荷包、飽餐一頓，且使用foodomo外送平台下單輸入優惠碼「開運八五」，還可再享結帳金額85折優惠，提醒21TOGO、台積電等門市不參與此活動。

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