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大陸 大陸焦點 特派現場

兩度被問俄羅斯是否入侵烏克蘭　趙立堅不答：這樣糾纏有意思？

記者黃翊婷／綜合報導

俄羅斯出兵烏克蘭已經持續兩週，而中國始終沒有選邊站，避免對任何一方表達過多支持。中國外交部8日舉辦例行記者會，《彭博》記者兩度追問中方在俄羅斯是否入侵烏克蘭一事上有無新的立場，發言人趙立堅都未正面回應，並反問記者，「你這樣糾纏有意思嗎？這個問題已經問過無數遍了」。

又被問俄羅斯是否入侵烏克蘭，陸外交部發言人趙立堅回應，「你這樣糾纏有意思嗎？」（圖／翻攝自中國外交部網站）

▲趙立堅並未正面回應中方在俄烏問題的立場。（圖／翻攝自中國外交部網站）

中國外交部8日舉辦例行記者會，談及俄烏議題時，《彭博》記者提問，聯合國聲稱已有170萬人逃離烏克蘭，另外有400多名平民喪生，世界銀行已經批准向烏克蘭提供7億美元的援助計畫，「中方在俄羅斯是否入侵烏克蘭問題上，是否有新的立場？」

對此，趙立堅回應，中方在烏克蘭問題上的立場是明確和一貫的，國務委員兼外交部長王毅7日也在中外記者會上充分闡明相關立場。

《彭博》記者立即又追問一句，「你認為俄羅斯入侵烏克蘭了嗎？」趙立堅還是沒有正面回應，並反問記者，「你這樣糾纏有意思嗎？這個問題已經問過無數遍了」。

▲▼在烏克蘭基輔附近的伊爾平，一名男子和一名兒童從唯一逃生路線逃離伊爾平鎮，而俄羅斯軍隊則向首都基輔挺進。（圖／路透）

▼▲烏克蘭基輔郊區的伊爾平市（Irpin）連續多日遭俄軍砲擊，民眾被迫逃離家園。（圖／路透社）

▲▼烏克蘭基輔郊區伊爾平市(Irpin)連續多日遭俄軍砲擊，民眾逃離戰火。（圖／路透社）

而在7日舉行的中外記者會上，王毅也曾被問到中方為何拒絕譴責俄羅斯，是否擔心損害自身的國際地位。當時王毅回答，俄烏的問題是「冰凍三尺非一日之寒」，各國要做的不是「火上澆油，激化矛盾」。

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