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芋頭、地瓜、米也可以這樣吃！ 7-ELEVEN打造最狂驚喜「在地街町美味」！

▲▼芋見街町美味鮮食甜點拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲7-11驚奇創意小吃系零食大公開！（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

大人氣點心夯！甜蜜蜜、口感鬆鬆的芋頭、花生、地瓜在手搖飲、甜點店超受歡迎，除了當甜點吃還有多種吃法，7-11特別集結芋頭、花生、地瓜等經典在地食材開發成全新食物，7-11在地街町美味主題商品曝光，驚奇創意料理大公開！

▲▼ 芋見街町美味鮮食甜點拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲口感鬆軟的地瓜變成酥脆爽口的地瓜片。

▲▼芋見街町美味鮮食甜點拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲芋頭的香氣實在令人食慾大增。

▲▼ 芋見街町美味鮮食甜點拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲普通的銅鑼燒、法蘭酥等點心也變身創意口味。

快來看看有哪些創意改變。口感鬆軟的地瓜、芋頭變成酥脆爽口的地瓜片、芋頭片，打開包裝濃郁的地瓜、芋頭的香氣實在令人食慾大增，酥脆口感更是欲罷不能；本來鹹香點心麵也變身星太郎芋頭點心麵，吃起來鹹甜口味更不膩口，可別以為只有這樣，普通的銅鑼燒也變身創意口味，搭配台東初鹿鮮乳做成花生銅鑼燒、芋頭銅鑼燒，每個手心大小的銅鑼燒看起來更可愛，內餡吃起來不會太甜香氣迷人，很適合當成下午點心，和同事們一起分享。

▲▼ 芋見街町美味鮮食甜點拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲7-11獨賣加入紅玉紅茶的米果，嚐起來帶有肉桂薄荷香氣。

▲▼ 芋見街町美味鮮食甜點拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲重口味的在地小吃雞排便當、筒仔米糕竟然變成涮嘴「可樂果」。

女孩們都喜歡茶香，台灣農林紅玉紅茶的香氣濃韻，7-11獨賣加入紅玉紅茶的米果，嚐起來帶有肉桂薄荷香氣，米果立刻升級成「西點感」餅乾；上班族最愛下班後喝一杯，配點下酒菜最療癒，你絕對想不到重口味的在地小吃雞排便當、筒仔米糕竟然變成「可樂果」，經典螺旋造型的可樂果吃起來更「涮嘴」，台的好道地！

▲▼7-11,美食,創意。（圖／記者周宸亘攝）

▲芋頭控驚豔狂讚的精緻甜點，口感濕潤香氣濃郁。

芋頭控驚豔狂讚的連珍芋頭站台7-11，獨家開賣「個人慕斯杯」，香甜綿密芋頭奶霜、巧克力戚風蛋糕層層堆疊，最後用芋泥擠花、白玉做裝飾，吃得到濃郁的芋香及豐富口感，個人杯份量剛剛好！連珍芋泥蛋糕最受歡迎，在7-11限定推出單片芋泥波士頓派，蛋糕體濕潤柔軟、芋泥吃得到芋頭粒，配上香純鮮奶油讓人秒心動，不用擔心買了一大條蛋糕卻吃不完！

▲▼ 芋見街町美味鮮食甜點拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲聯名排隊美食林聰明個人版香辣炸魚繪麵及香辣炊粉湯，加熱後香氣逼人味蕾都被振奮了。

另一款聯名排隊美食林聰明也在7-11開賣了！林聰明最有名的砂鍋魚頭，將最多人喜歡的「豆腐」、「炸魚」、「豆皮」加入個人版香辣炸魚繪麵及香辣炊粉湯，加熱後香氣逼人，炊粉、配料全都吸飽湯汁非常好吃，辣度、鹹度也很剛好，是一款能吃飽的麵點，疲勞時嚐到這麼濃郁的湯頭，原本昏沉的味蕾都被振奮了，當正餐、宵夜都非常適合！

一成不變的日常想要來點新鮮感，千萬別錯過7-11多款限定台味美食變身創意零食、鮮食、甜點，讓你的味覺與視覺雙重滿足，美食控快衝門市嚐鮮，跟朋友一起分享為自己營造特別的相聚時光，一站吃到多款美食療癒一下，一掃陰霾！

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