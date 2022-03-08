　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

只是想撩你？12星座男真心喜歡你才會有的表現

▲▼星座,12星座,男生,戀愛,缺點,收入,外表。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲12星座男真心喜歡你才會有的表現。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

男人是否真心喜歡你，相處的時觀察他們對你的態度據《星座好朋友》網站分析，12星座男是真正愛你還是因為寂寞才追你，從一些行為方式就能判斷出來。

為你花錢
代表星座：金牛男、處女男、魔羯男

[廣告]請繼續往下閱讀...

在現在的社會中．愛情可能是比較現實的，一個真正愛你、追你的男人，肯定願意為你花錢，因為他是愛你的並且真心想要和你在一起，如果這些星座男是因為寂寞而追你，那肯定不願意為你花錢，從這裡就可以看得出差別。

有沒有為你哭過
代表星座：巨蟹男、天蠍男、雙魚男

這些星座男是因為愛你而追的你，在被你拒絕後可能會因為太傷心難過而流淚，不過等到你發現他因為你拒絕了他而哭了，那你完全可以回過頭去同意他的表白，但是如果是因為寂寞而追你的男人，那他肯定是不會哭的，他會認為拒絕就拒絕，大不了去找下一個目標。

關心和考慮你的感受
代表星座：雙子男、天秤男、水瓶男

一個男人因為愛你而追你，那麼在追你的過程中，一定會關心和考慮到你的感受，因為他要考慮你會不會喜歡，或者是你適不適合，如果這些星座男因為寂寞而追你，那他肯定是不會考慮這麼多的。所以如果這些星座男在追你，一定要注意一下，他是否會去關心和考慮你的感受。

►最好拍的嘉義天成文旅600元就能住！

ET快訊
0050、0056能加碼？她解析「14年績效」： 超嚇人
大S沒到場也可以結婚！　台韓登記只需具俊曄繳「關鍵一文件」
被問「飛彈來襲怎麼辦？」　蘇貞昌愣住逾10秒
邵雨薇穿火辣內衣沒報備吳慷仁　見大S閃婚「憶20年前」尷尬了
快訊／國道1號連環車禍！　1車撞翻四輪朝天
不只大S！　袁艾菲20年沒換號碼「找回斷聯10年尪」
大S、具俊燁閃婚「紅娘是她」！　凍齡女星驚喜回應了
台股三天跌掉1100點　分析師曝進場最佳時機點

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／清明連假搭客運有優惠！住東部旅宿「4人同行1人免費」再折2百

才生完5天！婆婆狂催生二胎「生了就有辦法養」：人別自私

入夜4縣市急凍10度！明起越來越熱「白色情人節又變天」

燒鴨最受歡迎！網友熱議5大燒臘主菜　脆皮燒肉是評分指標

只是想撩你？12星座男真心喜歡你才會有的表現

酷龍憑音樂在台爆紅！6年級生曝當年「路上2景象」：連我爸都會唱

萌兒哭討抱「別去教召」…隔天秒變臉笑噴！爸曝7字入伍心得

月亮上弦月浮現「這兩字母」　天文館週四晚直播揭曉謎底

應徵婚攝助理！他開28K「已經很委屈」　見薪資崩潰：現實狠打臉

吳念真《人間條件七》5月起北中南巡迴！網看戲「想起過世的媽媽」

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

墜樓男是踩空！重摔車頂生還　21歲女車主嘆：幸好有停那裡

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

《棒棒堂》鮪魚驚吐「離婚念頭」！　結婚8年淚訴虧欠：怎會搞成這樣...

台中惡火釀6死！7樓塞41間套房　市府證實「頂樓違建」雜物阻救援

獨／清明連假搭客運有優惠！住東部旅宿「4人同行1人免費」再折2百

才生完5天！婆婆狂催生二胎「生了就有辦法養」：人別自私

入夜4縣市急凍10度！明起越來越熱「白色情人節又變天」

燒鴨最受歡迎！網友熱議5大燒臘主菜　脆皮燒肉是評分指標

只是想撩你？12星座男真心喜歡你才會有的表現

酷龍憑音樂在台爆紅！6年級生曝當年「路上2景象」：連我爸都會唱

萌兒哭討抱「別去教召」…隔天秒變臉笑噴！爸曝7字入伍心得

月亮上弦月浮現「這兩字母」　天文館週四晚直播揭曉謎底

應徵婚攝助理！他開28K「已經很委屈」　見薪資崩潰：現實狠打臉

吳念真《人間條件七》5月起北中南巡迴！網看戲「想起過世的媽媽」

65歲以上接種疫苗可領500元禮券　中市3／17加開快打站

「錶王」、AP最夯的運動錶Melody都有　抱愛犬露一手95萬名錶

人權會：俄羅斯應停止侵略烏克蘭　嚴正譴責已發生戰爭暴行

加捷、綠茵攜手推新品　採「固態高端技術」獲美、日、韓多國專利

303停電報告出爐　經部：投入國家級資源提升電網韌性

「大姑姑借我錢」侄子電話求救　婦欲匯款警現身阻詐10萬元

獨／清明連假搭客運有優惠！住東部旅宿「4人同行1人免費」再折2百

美情報機構報告：北韓今年恐恢復核試

邵雨薇羞認「新房裝潢中」　曝和吳慷仁結婚進度

正宮開撕渣夫！王燦慘被氣球壓臉　羅巧倫趴在地滿臉豆花

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

生活熱門新聞

聽到結過一次婚！具俊曄媽「真實反應曝光」

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

確定了！高中每週朝會最多一次早自習不考試

壽司郎狂嗑1小時「結帳0元」　暗黑手法曝光

一堆波蘭美女大學生指定來台　原因讓人噴飯

大S再婚「年輕人狂問他是誰？」　PTT曝超神地位

4／30起「紅黃線臨停」將不受理檢舉

高雄岡山下午又傳停電！　台電曝原因

快訊／本土+8分布三縣市！另增45例境外

快訊／台南今暴增4例　黃偉哲：足跡重疊者快採檢

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

15縣市10°C↓低溫特報！回暖時間曝

快訊／又停電！台南永康6天停電5次　7511戶受影響

大S閃婚具俊曄！微博崩潰狂刷：以為愚人節

更多熱門

相關新聞

心動藏不住　具俊曄：我提議結婚

心動藏不住　具俊曄：我提議結婚

大S和具俊曄宣佈結婚！人生策略師、星座專家白瑜分析，天秤女過於樂觀，想太好的結果就會有挫折感。處女男就是一個無法讓自己女人受傷的男人。天秤座的大S一旦被處女座的具俊曄呵護，就能感覺幸福。想要實現自己的想法、做自己想做的事，而天秤女則可以給處女男一臂之力。

復合舊愛4大好處快看！

復合舊愛4大好處快看！

安格斯12星座一周運勢3/7-3/13

安格斯12星座一周運勢3/7-3/13

最深情3星座！一旦愛上必定不離不棄

最深情3星座！一旦愛上必定不離不棄

12星座渣男行為盤點！

12星座渣男行為盤點！

關鍵字：

星座曖昧真心寂寞感情

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S再婚20年前舊愛！老公是韓團酷龍「光頭」

聽到結過一次婚！具俊曄媽「真實反應曝光」

大S、具俊曄「根本還沒見面」！

大S倒追具俊曄！

大S認了「3個月閃婚」酷龍具俊曄！

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

起底大S 20年前分手原因！

快訊／大S宣布結婚首發聲「珍惜當下幸福」！

具俊曄分手23年變了！

大S再婚「被求婚對話曝光」！親吐婚禮進度

具俊曄「年輕帥成這樣」迷倒大S！不輸美男偶像

謝忻私密照災情擴大　2820張全套外流

酷龍曾紅遍全台「20年前世紀合照」曝光！

大S老公當年有多紅？「這1首歌」全台灣人都會唱

大S「啪啪打前夫臉」光速二婚！她嗆爆汪小菲

更多

最夯影音

更多
北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所
小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面