只是想撩你？12星座男真心喜歡你才會有的表現

▲12星座男真心喜歡你才會有的表現。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

男人是否真心喜歡你，相處的時觀察他們對你的態度據《星座好朋友》網站分析，12星座男是真正愛你還是因為寂寞才追你，從一些行為方式就能判斷出來。

為你花錢

代表星座：金牛男、處女男、魔羯男

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在現在的社會中．愛情可能是比較現實的，一個真正愛你、追你的男人，肯定願意為你花錢，因為他是愛你的並且真心想要和你在一起，如果這些星座男是因為寂寞而追你，那肯定不願意為你花錢，從這裡就可以看得出差別。

有沒有為你哭過

代表星座：巨蟹男、天蠍男、雙魚男

這些星座男是因為愛你而追的你，在被你拒絕後可能會因為太傷心難過而流淚，不過等到你發現他因為你拒絕了他而哭了，那你完全可以回過頭去同意他的表白，但是如果是因為寂寞而追你的男人，那他肯定是不會哭的，他會認為拒絕就拒絕，大不了去找下一個目標。

關心和考慮你的感受

代表星座：雙子男、天秤男、水瓶男

一個男人因為愛你而追你，那麼在追你的過程中，一定會關心和考慮到你的感受，因為他要考慮你會不會喜歡，或者是你適不適合，如果這些星座男因為寂寞而追你，那他肯定是不會考慮這麼多的。所以如果這些星座男在追你，一定要注意一下，他是否會去關心和考慮你的感受。