午餐點臭豆腐　外送員空手出現「太忙所以沒帶」！下秒1舉動她傻了





▲原PO午餐點臭豆腐。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

不管是上班族還是學生，都很愛利用外送平台訂購餐點，一名女網友表示，中午叫外送午餐，外送員表示已到樓下，但她卻發現對方「兩手空空」，她詢問「食物呢？」結果對方回答「太忙了，所以沒帶」，下一秒就騎著車離開，還按下「完成訂單」，讓她超傻眼。貼文曝光，網友們覺得扯。

一名女網友在臉書「匿名公社」發文，外送員工作很辛苦她能給予體諒，但是有些外送員的行徑卻讓她很錯愕，早上叫外送點了滷蛋、燙青菜、臭豆腐以及焢肉飯，怎料，外送員騎車到家門口時，告知「因為太忙了，所以餐點沒帶」，她便反問「那妳來這裡幹嗎?妳要回去取餐嗎?」

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沒想到對方僅回了「痾...」下一秒就騎車走了，2分鐘過後，原PO的外送訂單便顯示「完成訂單」，讓她超傻眼，一切都太荒唐。

貼文一出，網友們表示，「這也太扯了」、「其實她吃掉了」、「可以回報客服，他們會處理」、「她送了個寂寞，圖自己溫飽」、「奇葩」、「這哪來的詭異天兵」、「下次選現金支付比較保險」、「她要吃你的餐吧，無言」、「外送員是有多想吃臭豆腐」、「為什麼覺得那個畫面有點好笑」。

▼外送員騎車離開後，竟按下完成訂單。（圖／翻攝自FB匿名公社）