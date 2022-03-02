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社會 社會焦點 保障人權

獨／渣夫用情婦睡姿當臉書大頭貼　她吹噓：不X我就沒有安全感

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲已婚賴男和同為外送員的朱女以「兩天為一個週期」上床。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市一名已婚賴姓男子從事外送工作，和朱姓女同業眉來眼去，最後上床探索人生，更以「兩天為一個週期」打得火熱，賴男甚至將臉書大頭照換成小三的睡姿，朱女還跟朋友炫耀賴男「沒X我就沒有安全感」，正宮出面宣示主權被當成空氣，心碎提告求償100萬元，台北地院判賴男2人須賠償精神慰撫共25萬元，可上訴。

陳姓正宮提告指稱，2005年「帶球」嫁給賴男，婚後育有一子，多年生活甜蜜、相互扶持，賴男後來從事外送員工作，認識同業朱女，竟和朱女從去年（2021年）3月起到同年5月底，頻繁偷情至少37次，朱女更慫恿賴男離婚，她因此遭賴男百般威脅恫嚇，但她沒讓步離婚。

▲賴姓風水師得知婦人先生有外遇，誆稱在下體點痣可改運勢，婦人竟信以為真，被賴難得逞。（圖／翻攝自PAKUTASO／替代照，非本文當事人。）

▲正宮找小三當面談判宣示主權，卻被當成空氣，因而心碎提告。（示意圖／翻攝自PAKUTASO／替代照，非本文當事人。）

正宮並提出朱女向彼此共同朋友吹噓內容佐證，包括「我們（朱女和賴男）兩天一週期耶」、「我如果每天跟他（賴男）在一起，你信不信他每天不會讓我下床」、「他可能真的一定要把XX插在裡面，他才覺得那是安全感」、「我也是直接跟他講啊，你他媽你沒X我你就沒有安全感嗎」等語。

正宮表示，去年5月當面跟朱女談判，朱女假裝答應跟賴男分手，半個月後竟又跟賴男到旅店開房滾床單，朱女還告訴朋友「有些東西其實是，習慣了之後，不需要太多的前戲」，且賴男在雙方這次幽會時，更把個人臉書大頭照換成朱女睡覺的模樣，形同昭告天下，對她這個大老婆示威。

正宮難過指出，她被對方2人頻繁偷情、背離道德倫理的舉動刺激，身心飽受折磨，要求2人連帶賠償精神慰撫共100萬元。

朱女辯稱賴男主動追求她，被她一再追問婚姻狀況，賴男總是謊稱單身，或騙她「婚姻關係早已解消」，直到正宮找她談判，她才曉得受騙。

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲朱女宣稱受騙以為賴男單身，並堅稱沒跟賴男上床過。（示意圖／Pakutaso）

朱女更宣稱所謂「2天為一個週期」，是說她自己有這個「需求」，但她從沒跟賴男上床，而且正宮已經原諒她之前跟賴男交往行為，不能反悔，她也賠不起100萬元。賴男坦承和朱女2天做愛一次，正宮講的都對，求償有理，「可是請求金額過高，我不願意賠」。

法官審理認為，賴男另案被正宮指控涉嫌竊佔、侵占與傷害等多項罪名，甚至因離家出走被通緝到案，賴男不可能附和正宮的主張而害自己和朱女要賠錢，所以賴男承認偷情朱女，應該屬實。

法官並指正宮提出的錄音中，朱女還表示「在你（賴男）有老婆的階段，我每跟你做一次愛，我就覺得我會很衰」、「不是說你（賴男）可以享齊人之福，你跟你老婆再打離婚，然後這邊還是每天可以打砲，每天都可以在那邊恩恩愛愛的，你懂嗎」，可見朱女和賴男確實頻繁上床。

不過法官認為，正宮跟朱女談判時，表明若朱女跟賴男能夠斷乾淨的話，願意不計前嫌、不再追究，「除非從今以後，有新事證或者什麼的話，那就另當別論」，代表已免除朱女先前行為的賠償責任，正宮這部分所受精神損害，應由賴男負責，判賴男須單獨賠償妻子10萬元。

至於賴男與朱女之後繼續偷情、開房過夜等不當行為，法官認為2人都是具有判斷是非能力的成年人，仍故意侵害本案正宮的配偶權，朱女更違反對正宮的承諾，此部分判賴男與朱女須連帶賠償15萬元，可上訴。

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