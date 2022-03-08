快訊／教召情侶痛哭淚別　邱國正：愛情親情真偉大

記者呂晏慈／台北報導

被稱為「史上最硬」的14天教召從3月5日開始，一共有400名人員受訓，但日前有教召員在女友陪同下報到，兩人離情依依、淚灑報到處。對此，國防部長邱國正8日表示，「我看到這一幕覺得，愛情、親情真的很偉大」，不過教召也是為了國家好；退輔會主委馮世寬則直言，「放心啦，軍隊的管教都是一流的」。

▲國防部長邱國正赴立法院備詢。（資料照／記者屠惠剛攝）

立法院今天邀請行政院長蘇貞昌進行總質詢。邱國正上午赴立法院備詢前，被媒體問及有教召員「哭哭啼啼」一事，他表示，「我看到這一幕覺得，愛情、親情真的很偉大，對不對？」但他也說，該做的還是要做，這是法律的問題，教召也是為了國家好，「我很佩服他們，很偉大，愛情、親情」。

媒體追問，今天起教召要行軍，是為了什麼樣的訓練目的？邱國正說明，當初這樣規劃的原因，是因為台澎防衛作戰有個特點：處處都是戰場；他強調，這句話不是口號，而是要實作訓練，至於教召人員為什麼到這個旅去，因為這個旅的作戰責任區就在這個地方，熟悉環境絕對是必要的，「以後我們都採取這個方法來做」。

另對近期傳出，教召選員「拿去年學長的舊資料出來改」一事，邱國正直言，「不會吧，我們（採用）電腦選員，各位好像有些議題會揣測，我們會一個一個做說明，不會去排斥它，但我希望各位了解到比例的問題，有多少人提出了意見，拿出了證據，我們有沒有動過手腳？我負責來處理，但目前沒有，（教召名單）都是按照電腦選員」。

此外，根據近期一份網路民調顯示，有近8成網友贊成延長役期，邱國正今天受訪時表示，這個議題現在很熱門，國防部早就有一個編組在做研議，各方所提出的立論都有其基礎，尤其當前環境更會造成這種議題，國防部會統一做參考，「民調固然是參考之ㄧ，但也要看年齡層」，這些議題都是可以研議的，不管是女性要加入徵兵等，都可以做研討，國防部樂見大家共同愛國。