傳美國把F-16戰機先給波蘭？　邱國正駁斥：戰機採購按正常進度

記者呂晏慈／台北報導

烏克蘭情勢嚴峻，外傳美國要將售予台灣的F-16戰機先提供給波蘭，以協助烏克蘭應對俄羅斯，但遭美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）否認指傳言不精確（That rumor is not accurate.）。國防部長邱國正8日亦指，目前沒接到此訊息，戰機採購都是按照正常進度。

▲國防部長邱國正今天赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

柯比日前接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說明，任何國家想要提供戰機給烏克蘭空軍，美國會充分尊重其主權決定；若需要美國幫忙彌補戰機供應後的空缺，美國內部初步討論執行方式，包含提供何種戰機、戰機來源、如何轉交等等，但目前沒有定案。

此外，立法院今天邀請行政院長蘇貞昌進行總質詢。邱國正上午在立法院備詢前受訪說，「我到目前沒有接到這種訊息」，只知道採購案從明年開始到2026年有60多架會交易，目前都是按照正常進度來做，對於這些傳言不做評論。

媒體追問，三軍這個月開始進行一系列演訓，是否與烏克蘭情勢有關？邱國正表示，國軍每一季、每半年與年度都有一系列陸海空演訓，都是按部就班在做的，剛好結合到目前的環境，都會讓人產生一點「遐想」，當然這對國軍推動演訓有利，更加是一股助力，「並沒有特定針對訓」。