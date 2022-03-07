台東賣慢推南迴發展！圓桌論壇集思廣義　從「三生」打響品牌

▲台東縣政府舉辦圓桌論壇，為促進南迴地區農村再生找尋新方向。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為推動南迴地區農村發展，從農村創生、農村新生、農業再生等方向，開展農村未來發展的藍圖與思維，台東縣政府5日舉行「南迴地區農村再生願景」圓桌論壇，邀請專家學者分享國際農遊發展趨勢。藉此激盪出具有南迴地方特色的想法與策略，輔導農村居民規劃遊程及轉型發展，打響南迴農遊品牌，吸引更多遊客到南迴體驗慢遊慢活。

▲縣長饒慶鈴應邀以「慢經濟in台東-南迴」進行分享。

縣長饒慶鈴應邀以「慢經濟in台東-南迴」進行分享時提到，台東近年積極推動慢經濟，運用依山傍水的環境優勢、緩慢悠閒的生活步調，發展出最真實的經濟模式，台東的慢經濟是「發展自然真實的經濟模式」，有理念、有風格的販售台東的慢，其實就是上天給台東什麼，我們就順應自然地賣這些「什麼」，我們希望從生產可以賣的「慢產品」，找到願意買的「嗜慢者」，並維持良性的「慢循環」，既有產值又能守護這片土地。

▲▼與會專家學者分享國際發展趨勢並提出建言。

圓桌論壇邀請多位專家學者，以「南迴地區農村總合發展策略」、「國際農業旅遊品牌與認證趨勢」及「農村創新再出發」等議題，探討南迴地區農村發展，並藉由農遊品牌建構案例的分享，協助建構在地參與機制，像是推動南迴一日農遊、配套性農業體驗及多日深度農村遊等規劃，串聯鄰近村落鄉鎮，激發出農村發展新視野，邁向自主及永續經營模式。

縣府農業處表示，藉由論壇的交流互動，分析從農遊產業如何透過專業認證制度的參與，引導農村組織建構穩定且高品質的農業旅遊品牌，期盼共同為地方注入多元的觀光量能，促進農村永續發展及活化再生，打造「活力、健康、幸福」的希望農村，讓國人更能感受台東深度魅力。