法拍大湖草莓20籃6600元拍定　「昇鴻祥號」漁船流標

▲行政執行署台南分署聯合拍賣日，拍出2筆土地、3部汽車、機械設備及草莓等，總計拍賣價金為新台幣1123萬4千元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署聯合拍賣日，1日下午3時起，在台南分署二樓拍賣室及一樓中庭登場，總計拍出2筆土地、3部汽車、機械設備及草莓等，總計拍賣價金為新台幣1123萬4千元，另台南分署受台南地檢署囑託拍賣之「昇鴻祥號」漁船，因漁船本身貸款過高及漁業證照遭撤銷，無人出價而流標。





今日聯合拍賣會，最吸晴的物件是大湖草莓，草莓是林姓義務人一早從苗栗大湖專車運送南下，同時為保存草莓的新鮮度，義務人還特別使用冷藏車載運。由於民眾的詢問電話不斷，為讓較多排隊的民眾買到，每人限購２盒。每盒草莓依形狀大小不同，訂價分別從80元到200元不等，不到1小時，最終整批銷售一空。另外拍賣20籃草莓，以1元起標，最後以6600元得標。草莓拍賣及變賣的金額合計2萬4700元，有效率的協助義務人解決困境。

台南分署表示，「昇鴻祥號」漁船是台南地檢署檢察官指揮海巡署人員於2021年11月間，在台南安平漁港，查獲販毒集團利用澎湖籍漁船「昇鴻祥號」走私毒品，並在船艙內搜出暗藏安非他命的鋁箔茶葉包共21包，當場查扣主嫌供走私毒品用之「昇鴻祥號」漁船，但因該艘漁船本身貸款餘額高達1126萬餘元，且漁船的漁業證照已遭撤銷等，無人喊價而宣布流標，甚為可惜。

台南分署表示，為配合行政執行署123聯合拍賣日活動，將持續推出物超所值的拍賣物件，供民眾撿好康。相關的拍賣訊息，請民眾密切注意台南分署的官網及FB。