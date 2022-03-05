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水稻全身寶！　專家曝製造過程：紫黑米花青素多呈黑色

▲▼水稻,稻田,稻米,稻穀。（圖／農糧署提供）

▲農改場指出，水稻全身寶，從收穫後的稻草及碾製後產生的稻殼、米糠，有很多應用價值。（圖／農糧署提供）

記者許展溢／台北報導

米飯大家每天吃，卻可能不太清楚製造過程，桃園區農業改良場提到，水稻收穫時，是利用聯合收穫機將稻稈切斷排入田裡，就地翻耕掩埋，有效節省處理勞力與費用外，副產物為稻殼及米糠，更能利用稻殼進行高溫加熱，改善土壤，營養價值高。

農改場說明，製造有助於農業資源循環利用，使土壤成為疏鬆的團粒構造，並改善土壤之物理性及透氣性，增加土壤有機質含量，而土壤中矽含量亦可大幅增加，有助於防止水稻倒伏及減輕病蟲危害，亦可不切斷稻草完整留下，將之捆束曬乾後以供作敷蓋材料來抑制雜草。

農改場表示，在稻穀碾製中所產生的副產物，主要為稻殼及米糠兩種，而稻殼除了可以用來混拌育苗土外，亦可利用稻殼進行高溫加熱製作而成之炭化稻殼，用以改善土壤理化性質。另米糠富含豐富的維生素Ｂ群，這也是為什麼很多人要吃糙米養生的原因，除可做為家禽、家畜的飼料外，亦可作為製作堆肥的原料，再將堆肥施用於水田中，亦是人類和土地共存共榮的良好示範。

農改場強調，水稻全身都是寶，從收穫後之稻草及碾製後產生的稻殼、米糠，分別可應用於抑制雜草、混拌育苗土及堆肥製作原料，創造農業廢棄物循環利用之經濟效益，達到循環、永續生產的目標，每天只要多吃一口飯，購買優質的國產好米，同時代表著回饋這些為寶島土地努力辛勤守護的農民。

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另外，農委會提到，黑米、紫米及紫黑米均是糠層含有花青素之糙米，因花青素含量多寡不一，呈現顏色差異，花青素含量較多者呈黑色，反之則呈紫色。市售黑米產品，分成具有糯性之「糯糙米」及不具有糯性之 「糙米」 ，二者去除糠層後，糯米呈不透明狀，非糯米則呈透明狀，如以碘液測試，則糯米呈茶褐色（不變色），非糯米呈藍紫色。

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