可以說服老婆了！PS5「隱藏功能」曝光　她讚超好用：快回本啦

▲PS5問世後便引起搶購熱潮。（圖／記者蘇晟彥攝）



記者郭卉寧／綜合報導

PS5問世1年多，但受到全球晶片短缺影響，不少玩家很難以正常售價買到主機。不過，近日一名女網友表示，自己意外發現PS5的「隱藏功能」，讓她從此深深愛上這台機器，而理由曝光後，更讓不少人夫興奮直呼：「終於有理由說服老婆！」

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》指出，原本買PS5的目的是給男友玩遊戲，後來卻發現還能拿來追劇、看電影，讓她十分驚喜，「PS5真的可以當女生的追劇神器，一直看電影整個都快回本啦！」她也進一步解釋，由於家中的電視型號比較老舊，無法連接上網，因此PS5的這項功能，對她而言很便利。

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▲女網友發現PS5可以拿來追劇、看電影。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



貼文曝光後，許多玩家開心直呼，終於找到理由可以說服另一半，「那我有理由買了」、「老公，我允許你買PS5」、「有女友、老婆的人，有理由買PS5了」；不過，也有網友指出，「PS4就看到翻了」、「其實PS4就有這些功能了，只是沒有人善用這點說服老婆」、「PS3看Netflix跟YouTube，外加小孩巧連智DVD」。

此外，還有人無奈表示，家中電視早就有內建功能，「因為電視有內建，所以一直沒藉口買PS5，原價版PS5根本買不到」、「現在有些第四台機上盒也有相同功能」、「殺雞用牛刀，要追劇很多平台電視盒都可以用」、「但除了YouTube之外，網飛、迪士尼都還是要付月費，只是替代了機上盒的部分功能」。