▲歷經焦慮抑鬱恐慌3症！張嘉佳抱病寫書《天堂旅行團》陶晶瑩狂讚。（圖／新經典文化提供）



記者林育綾／台北報導

5年前張嘉佳小說被改編成電影《擺渡人》引發話題，3年前也曾在國際書展來台親會讀者，好友劉若英為他站台讓現場擠滿購書人潮，如今創作新書《天堂旅行團》，是他歷經焦慮、抑鬱、恐慌三症併發的折磨下，抱病完成的作品。陶晶瑩搶先讀也讚他的文字是「最亂的時代，最好的安慰」。

張嘉佳當年因離婚而寫下《從你的全世界路過》，提到寫它是自我救贖；而後挑戰第一部長篇《雲邊有個小賣部》是他送給最愛的外婆的故事，心情平靜，還為了這本書第一次來台參加2019國際書展，出版社安排與喜愛他的書的演員劉若英、作家Peter Su對談甚歡，對台灣留下很好的印象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《天堂旅行團》是他在絕望的情緒中完成的小人物故事。（圖／新經典文化提供）

他曾說自己很想要一個女兒，這次也把這樣的心情放進新書。《天堂旅行團》是他在絕望的情緒中完成的小人物故事，主角是一名彷彿自況的中年大叔，遇見一位有著黑亮大眼的小女孩，兩人並肩展開一趟公路之旅，關於一個人與一群人如何走出黑暗。

而7年前張嘉佳曾經受陶晶瑩邀請，為她寫過一首歌〈如你一般的人〉，兩人對彼此的文字都熟悉，這次張嘉佳抱病寫出新長篇，陶晶瑩在第一時間看完後也寫出推薦文字，「總有一些時刻，你絕望透頂，不想再努力了；但總有一個人，能聽見你的心裂開的聲音，陪伴你好好活下去。最亂的時代，最好的安慰，張嘉佳的《天堂旅行團》。」

敏銳的她看出作品中受挫的角色需要知音的鼓勵，張嘉佳看完陶子推薦文也說，「她太懂了。」除此之外，這次新書還由唱紅《魔道祖師》、《武媚娘傳奇》電視劇主題曲的歌手張靚穎，量身打造新歌〈天堂旅行團〉，引發網友傳唱。

▲《天堂旅行團》繁體中文版由新經典文化出版。（圖／新經典文化提供）

「連遺憾都是溫暖」是陶晶瑩對張嘉佳文字所下的註腳，而張嘉佳說，「《天堂旅行團》是我最特別的一本書，這裡有我生命中所有的病與藥。」新書出版前夕，陶晶瑩與他將透過文字對談，談談兩人對創作跟閱讀的想法，還有這幾年的變化。而張嘉佳發現陶子也寫了長篇小說，大呼一定要好好聊聊，更期待未來有合作的可能。