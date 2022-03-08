縱火報復房東害6命　養羊男租客愧疚跟著救火...殺人罪移送

▲興中街集合式住宅發生大火釀6死6傷 。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市中區興中街一處集合式住宅發生大火釀6死6傷，警方查出鄭姓房客因飼養寵物羊及欠繳房租，與莊姓女房東發生多次口角，6日涉嫌在租屋處2樓樓梯間縱火。警方8日上午依殺人罪、公共危險等罪移送鄭男，莊女則因囤積大量回收物在梯間，被依涉公共危險阻塞逃生通道致人於死罪移送。

檢警調查，鄭男（43歲）精神不穩，曾涉搶奪、竊盜、傷害罪，平時依靠打零工維生，今年才搬進興中街大樓，住在頂樓加蓋的8樓903套房，一個月租金6000元，入住後多次因養寵物羊、欠房租、浪費水等問題，與莊姓女房東發生口角。

6日清晨鄭男牽羊到住處附近公園散步，遇到莊姓婦人，2人又再次吵起來，莊婦氣得揚言「繳房租，不然就趕出去！」

▲鄭男因寵物羊、欠房租、浪費水等問題，與莊姓女房東多次發生口角。（圖／民眾提供）

鄭男疑因此心生不滿，同日下午4時，持打火機在租屋處2樓樓梯間點燃雜物後逃出屋外，由於整棟樓屋內堆放許多雜物，火勢一發不可收拾，立刻蔓延整棟大樓，也延燒至鄰棟建築。

▲居民控訴，莊女在屋內堆放許多雜物。（圖／記者游瓊華翻攝）

鄭男自知闖下大禍，在現場跟民眾一起救火，隨後躲在街友收容中心，這場大火造成6死6傷的悲劇，他所飼養的寵物羊也葬身8樓套房浴室內。

檢警根據現場跡證，第一時間便研判縱火可能性高，透過監視器發現鄭男在案發前數度進出案發地，加上居民證詞，認為鄭涉重嫌，昨日拘提到案，鄭承認涉案，稱原只想教訓一下要他搬家的莊婦，沒想到後果會這麼嚴重。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，警方今日上午依殺人、公共危險等罪移送涉嫌縱火的鄭嫌，另依公共危險阻塞逃生通道致人於死罪移送莊姓女房東，由主任檢察官鐘祖聲開庭訊問中；並由2名被燒傷的被害人當證人，協助調查。