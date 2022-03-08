奧客刷卡堅持不簽名　反嗆女店員「不懂法律」逼道歉

記者黃翊婷／綜合報導

一名在賣場工作的網友聲稱，5日有一名中年男子來店裡消費，刷卡後卻堅持不簽名，還飆罵女店員不懂法律，並要求主管一起道歉，讓他超級傻眼，「信用卡的簽帳單真的可以自由選擇要不要簽嗎？」然而，網友們看完他的描述，紛紛留言表示一定要請客人簽名，「如果不是免簽交易，一定要請客人簽名，不然客人可以不認帳，拒絕付款給銀行，到時這筆帳就要由店家負擔了！」

▲原PO在賣場上班，遇到客人刷卡後堅持不簽名。（示意圖／取自免費圖庫pexels，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，5日店裡來了一名中年男子，刷卡結帳後卻堅持不簽名，還不斷飆罵負責結帳的女店員不懂法律，「他說簽不簽是他個人的權利」，最後鬧到主管出面，並要求主管等人一起道歉。

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原PO表示，因為對相關法律不是非常了解，這才決定上網PO文求助，「信用卡的簽帳單真的可以自由選擇要不要簽嗎？如果可以不簽，到時候若發生類似盜刷的問題，那該由誰負責？」

而網友們看完文章後，紛紛留言力挺店家，並提醒原PO簽帳單不是客人自己說不簽就可以不簽，「直接報警說他疑似盜刷，不然怎麼不敢簽名」、「上面寫免簽名才可以不簽，沒寫是空白的，持卡人一定要簽，或者超過一定的金額也要簽，不簽的話，店家可以將東西收回不賣」、「如果不是免簽交易，一定要請客人簽名，不然客人可以不認帳，拒絕付款給銀行，到時這筆帳就要由店家負擔了」。