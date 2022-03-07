外帶豬排蓋飯「粉多一點」！她打開整片綠傻眼　網驚呼：賺到了

▲店家超有誠意，白飯上頭鋪了滿滿的海苔粉。（翻攝自爆怨公社）

圖文／鏡週刊

台灣餐飲業者大多都會提供消費者部分客製化服務，例如醬料多寡、辣椒辣度等等。一名網友在臉書社團po文，她在電話點餐時，特別請店員幫外帶的豬排蓋飯多加一點海苔粉，結果回家打開餐盒一看，白飯上頭鋪了滿滿的海苔粉，老饕網友看見驚呼「賺到了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名女網友在臉書「爆怨公社」po文，打電話叫外帶自取，特別提醒店員幫她的豬排蓋飯多加一點點海苔粉，結果回家打開一看，白飯上面灑滿整片綠色海苔粉。原po似乎感到有些傻眼，「整罐下去了欸…買尬，還好我不是說辣椒粉多……」。

該篇po文在社團內引發熱議，不少網友湧入留言，「看起來好好吃哦」、「捲一捲就變壽司了」、「這個店員要嘛跟老闆吵架、要嘛就是喜歡妳」、「原來是買海苔便當送厚切豬排」、「某天電話點了個肉絲炒飯，告訴老闆要辣一點，結果變成豆瓣醬蓋飯」。



【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】



更多鏡週刊報導

【全台大停電】林為洲喊幫王美花「代發」303份雞排 網笑：別跟錢過不去

【全台大停電】國中生弦樂團停電「盲奏」 網讚爆：像錄好的一樣

週末回暖好天氣 下週強冷空氣再來襲最低溫下探10度