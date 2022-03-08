未婚女掃墓被酸「整天工作嫁不出」　白目親戚：月薪沒5萬就別做

記者黃翊婷／綜合報導

一名已經出社會工作的女網友在臉書PO文抱怨，每年掃墓都會被一堆不認識的親戚氣到，不是被問何時結婚就是被嫌身材胖，甚至有人直接嘲諷「妳一個月有沒有5萬？沒有就不要做了」，讓她超級傻眼，乾脆全程臭臉不回答。

▲親戚調侃原PO，如果月薪沒有5萬元就不用做了。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨2公社」6日的文章中提到，每年掃墓都會被氣到，因為一堆不認識的親戚硬要講垃圾話，例如「結婚了沒？不要這麼挑」、「越來越胖了，要減肥啦！不然嫁不出去」、「我幫妳介紹，那個男生很乖很不錯」、「妳就是整天工作才嫁不出去」、「妳一個月有沒有5萬？沒有就不要做了」等等。

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原PO說，自己結不結婚到底關這些親戚什麼事，「我到底為什麼要聽這些垃圾話？老娘開心做就做，當義工我也爽」，雖然面對這些問題她都臭臉不回答，但還是阻止不了親戚們的七嘴八舌，實在是又氣又無奈。

文章公開後，不少網友也紛紛留言表示有過類似經驗，「左耳進右耳出，長輩都這樣」、「就沒話題還硬要聊天」、「很煩這點，掃墓跟過年是一樣的」、「我回過一個長輩說，『我的生活到底關你什麼事』，然後他從此不再跟我說話，還放話說我對他講那樣的話，他恨死我了！結果我的生活還是不關他什麼事啊」。