女客趁送餐硬塞吃過空盤　服務員傻眼：托盤還有別人的泡菜鍋

記者黃翊婷／綜合報導

一名從事餐飲業的女網友在臉書PO文抱怨，5日工作時端著兩份有湯的泡菜鍋送餐，沒想到一名女客人竟然直接把吃完的空盤塞過來，如果不是她注意到並馬上調整托盤平衡，熱湯很有可能會潑到客人身上，這個行為不僅十分危險，也很不衛生，「妳有想過其他客人的觀感嗎？一個托盤上放著自己的餐點跟別的客人的廚餘，妳會開心？」

▲原PO希望大家到餐廳用餐時，不要擅自添加或移動服務員托盤上的東西。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO提到，做過餐飲業的人都知道，拿托盤時平衡很重要，手掌還沒調整好平衡前，不能隨意把餐點取下或放上東西，但5日工作時，她左手端托盤、右手送餐，一名女客人竟然趁著送餐的時候，直接把吃完的盤子放到她的托盤上，「不是啊，小姐，妳沒看到我托盤上還有其他客人的餐點嗎？妳可以請我幫妳收啊！妳這樣我們都很危險，妳知道嗎？」

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原PO無奈地說，幸好當下有注意到並馬上調整左手平衡，否則托盤上兩份有湯的泡菜鍋要是潑灑出去，後果不堪設想，「到時候誰賠誰？而且妳有想過其他客人的觀感嗎？一個托盤上放著自己的餐點跟別的客人的廚餘，妳會開心？」

原PO也在文末提醒大家，外出用餐時不要隨意往服務員的托盤放東西或取餐，就算是出於好意想幫忙拿下餐點，也有可能會讓服務員手上的餐點全部打翻，如果真的想幫忙，可以先告知一聲，讓服務員有時間調整手部平衡。

這篇抱怨文公開後，引來不少同樣在餐飲業工作的網友留言表示認同，「一般客人真的不懂拿托盤的平衡概念」、「真的，以前打工拿過托盤，只是放飲料就覺得很不好拿，這種客人超沒水準，自以為貼心幫忙，但真的不需要」、「完全理解，倒了就是服務員的錯，真的有夠煩」、「完全懂！如果要幫忙，就把手機、鑰匙、皮夾收好，盡量挪出空間，讓我們可以好好送餐」。