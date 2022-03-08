陸多省爆疫情！單日新增本土感染505例　山東、吉林淪重災區

▲大陸疫情多點爆發。（圖／中新社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸疫情持續擴散，7日新增325例確診、443例無症狀感染者，其中本土確診佔175例，疫情呈多點爆發。另外，本土新增330例無症狀患者，大陸7日累計本土感染個案有505例。

據大陸國家衛健委通報，大陸7日新增325例確診，境外輸入佔150例，分別是廣東47例、上海36例、北京21例、廣西17例、山東11例、甘肅7例、天津3例、浙江2例、四川2例、遼寧1例、黑龍江1例、福建1例、雲南1例，包含13例由無症狀感染者轉為確診病例，分別是廣東5例、廣西3例、浙江2例、四川2例、山東1例。

本土新增175例，多省市均有爆發疫情，分別是吉林46例，其中吉林市28例、長春市17例、延邊朝鮮族自治州1例；廣東45例，其中東莞市31例、深圳市13例、惠州市1例；山東31例，其中青島市29例、威海市2例；江蘇10例，均在連雲港市；甘肅10例，其中蘭州市5例、蘭州新區3例、白銀市1例、酒泉市1例；雲南5例，其中德宏傣族景頗族自治州3例、昆明市2例；陝西5例，均在西安市；河北4例，其中石家莊市2例、邢台市2例；上海4例，其中徐匯區3例、普陀區1例；浙江4例，均在衢州市；天津3例，其中東麗區2例、北辰區1例；遼寧3例，均在瀋陽市；內蒙古2例，均在呼和浩特市；北京1例，在海淀區；山西1例，在運城市；廣西1例，在崇左市。含6例由無症狀感染者轉為確診病例。

▲大陸無症狀患者增多 。（圖／視覺中國）

另外，7日新增443例無症狀患者，本土佔330例，分別是山東144例，其中青島市129例、威海市14例、煙台市1例；廣東73例，均在東莞市；上海51例，其中徐匯區16例、嘉定區13例、閔行區10例、寶山區5例、松江區3例、浦東新區2例、楊浦區1例、金山區1例；吉林29例，其中吉林市19例、長春市6例、延邊朝鮮族自治州3例、梅河口市1例；雲南18例，其中德宏傣族景頗族自治州15例、臨滄市2例、昆明市1例；遼寧5例，均在瀋陽市；江蘇5例，其中連雲港市4例、南通市1例；廣西3例，其中防城港市2例、百色市1例；山西1例，在運城市；甘肅1例，在臨夏回族自治州。

無症狀患者中，當日轉為確診病例19例，境外輸入佔13例；當日解除醫學觀察41例，境外輸入佔33例；尚在醫學觀察的無症狀感染者2407例，境外輸入佔1215例。