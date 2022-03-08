北市長陳時中民調超車蔣萬安　專家曝3警訊

記者黃翊婷／綜合報導

各政黨迎戰2022年地方選舉，中華傳播管理學會委託台灣民意與政策顧問公司進行2022台北市選舉調查，最新民調結果出爐，有33.6％的人支持衛福部長陳時中競選台北市長，超過國民黨立委蔣萬安的30.2％，而無黨籍的台北市副市長黃珊珊支持度為23.3％，選情仍是三強鼎立的狀態。

▲在中華傳播管理學會公布的最新民調中，台北市選民對陳時中的支持度領先蔣萬安和黃珊珊。（圖／翻攝自Facebook／中華傳播管理學會）

中華傳播管理學會7日公布2022年台北市選舉調查，發現若民進黨提名陳時中、國民黨提名蔣萬安、黃珊珊以無黨籍身分參選，支持度分別為陳33.6％、蔣30.2％、黃23.3％；若黃珊珊由民眾黨提名，支持度則為陳32.9％、蔣30.1％、黃21.4％，仍然呈現三強鼎立的拉鋸。

而在感情溫度三分類的反感度中，陳時中達到21.4％，是3人之中最高的，蔣萬安則為14.3％，黃珊珊12.1％。政黨方面，台北市民對政黨的支持度分別為民進黨29.3％、國民黨22.2％、民眾黨13.6％；感情溫度三分類的反感度中，國民黨為36.6％、民進黨29.4％、民眾黨26.1％。

▲莊伯仲認為，台北市民對陳時中是「愛恨交加」。（資料照／記者屠惠剛攝）

中華傳播管理學會理事長、文化大學新聞系教授兼新媒體與傳播研究中心主任莊伯仲認為，此次調查與同類的民調結果相去不遠，台北市民對陳時中可以說是「愛恨交加」，雖然平均溫度只有57.32度，是3人中最低的，但在好感排行上，卻以50.5％穩坐第一，反觀蔣萬安，在藍營優勢地區大安、文山區並沒有獲得較高的支持，這方面可能需要進一步檢討。

▼▲鈕則勳分析，蔣萬安的票明顯有一部分跑到黃珊珊這邊。（資料照／記者湯興漢、林敬旻攝）

文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳也指出，這次調查出現3個警訊，讓蔣萬安的脆弱優勢被反超，詳細如下：

1、選民對蔣萬安的感情溫度高於黃珊珊以及陳時中，但20歲以上選民有五成一對陳時中有好感、五成對黃珊珊有好感，僅四成六對蔣萬安有好感。

2、黃珊珊不論是以無黨籍身分參選或由民眾黨提名，支持度均能達到兩成以上，而在這次調查中，蔣萬安的支持度都輸陳時中4到3個百分點，在三強鼎立的結構下，黃珊珊很明顯搶了蔣萬安的票。

3、在政黨傾向方面，20歲以上選民對國民黨好感度最低、反感度最高，還被民眾黨超車，這樣的結果可能導致蔣萬安在開拓選票時受到限制。

鈕則勳建議，國民黨可以採取「北桃連動」策略，讓桃園市長提名和蔣萬安多方面互補，加上國民黨最強戰力新北市長侯友宜，才能穩定藍軍在北台灣的局勢。

