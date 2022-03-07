黃珊珊免失業！人口低於250萬「要減少1副市長」　北市：下屆才算

▲台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲7日直言，北市人口數可能在3月跌破250萬，因依法規定，直轄市250萬以上人口才得以增置一名副市長，倘若台北市人口跌破250萬，恐代表「第3副市長」薪資將要凍結。對此，台北市副發言人魏佑任回應，內政部函釋，可到下屆市長就任時減置副市長1人，若柯文哲任內有副市長出缺1人，則不得再補人。

柯文哲7日接受網路節目「今天誰來沛」專訪時表示，人口變化反映出2點，第一是台灣總人口數下降，第二是台灣越來越像歐美國家，「我們（台北市）大概、有可能再過1、2個月，人口就小於250萬了。」主持人台北市議員鍾沛君追問，當時民政局預估是今年5、6月？柯文哲馬上回應，「不用，（到）3月。」除非疫情改善，讓沒回國的4萬人回來。

不過，根據《地方制度法》第55條規定，直轄市政府置副市長2人，協助市長處理市政，但人口在250萬以上的直轄市，得增置副市長1人，職務均比照簡任第十四職等，由市長任命，並報請行政院備查。

▲台北市長柯文哲7日自曝，北市人口可能在3月跌破250萬。（圖／Yahoo TV《今天誰來沛》提供）

台北市政府目前共有3名副市長，依照進入柯市府時間早晚來看，依序為彭振聲、蔡炳坤與黃珊珊，但面對台北市將要跌破250萬人口，代表第3位副市長將減至2席，但究竟第3位副市長是不是最後入府的黃珊珊？台北市議會早於1月質詢時就為此爭執，議員們認為使用丙章的黃珊珊就是第3副市長，但當時北市人事處長張建智避答，使全體議員炸鍋，認為藐視議會。

針對台北市人口數要在此月跌破250萬人，第3副市長的薪資是否即刻凍結？台北市政府副發言人魏佑任7日表示，依《地方制度法》、地方行政機關組織準則規定，副市長並無排定順序及凍結薪資規定。

魏佑任提到，內政部也函釋，直轄市政府若人口下降至未滿250萬人，為利市府重要政務職位，任免得有過渡期，保障人事，可以遲至下屆市長就任時，減置副市長1人，但該屆直轄市長任期內人口下降至未滿250萬人後，若副市長有1人出缺時，就不得再補人。

魏佑任強調，台北市在各項建設、福利政策和競爭力評比都是名列前茅，市府會將每一個民生環節都做到最好，讓台北持續成為宜居永續的城市。