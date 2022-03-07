紅黃線不開放檢舉！騎士臨停「穿雨衣」卻吃罰單　原因曝光

▲立法院通過「道路交通管理處罰條例」修正案，明定警察機關得不再受理紅黃線臨停檢舉，但行政院遲遲未公布施行日。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院於2021年底三讀通過「道路交通管理處罰條例修正案」，明定警察機關得不再受理紅黃線臨停檢舉，但因行政院遲遲未公布施行日，造成仍有國人在法律三讀通過超過2個月，仍因臨停紅線幾秒鐘「穿雨衣」遭檢舉挨罰。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」上貼文，語帶諷刺的說，汽車紅線停一整天沒問題，「機車穿雨衣」就不行。從他貼出的照片可見，他今年2月因為急著穿雨衣，所以就將車靠邊停，怎料卻被他人拍照舉發，而違規事實則是「在劃有紅線路段臨停」。

▲原PO因為穿雨衣而被檢舉。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

對此，國民黨立委萬美玲指出，立法院於去年12月7日即三讀通過「道路交通管理處罰條例修正案」，限縮檢舉達人檢舉權限，明定非對交通安全有危害性的違規，警察機關得不再受理，例如紅黃線臨停，且此修法總統府也於去（110）年12月22日公布，只待行政院公告施行日，但行政院在總統府公布後，已經超過2個月仍未公告施行日期，造成有民眾挨罰。

萬美玲表示，立法院三讀通過之法律修正案，在立法院審查時，行政院可以對修法內容充分表達意見，即便法律修正案在立法院完成三讀通過後，行政院也可於10日內提起覆議，顯示任何法律修正，都已經充分尊重行政院，如果行政院在法律三讀通過且總統府也已公告後，仍遲遲不公布施行日期，那就是行政怠惰。

萬美玲說明，現行「中央法規標準法」只規定如授權行政院施行日之法規，由行政院公布的施行日才開始有效力，等同即便立法院三讀通過且經總統府公布之法律修正案，如果有授權行政院訂定施行日，只要行政院不公告施行日，新修正的法律將沒有任何效力。

萬美玲除要求行政院應盡速公布新修正的「道路交通管理處罰條例」施行日外，同時為了避免行政怠惰，影響人民權益，萬美玲也將提案修正「中央法規標準法第十四條」，明定法規授權行政院公布施行日期者，最遲應於2個月內完成公布，逾期仍未公布，則自動生效，避免未來繼續發生因行政怠惰影響國人權益的事情。