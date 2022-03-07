　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

紅黃線不開放檢舉！騎士臨停「穿雨衣」卻吃罰單　原因曝光

▲紅線違規停車，易釀交通事故（圖／記者林悅翻攝）

▲立法院通過「道路交通管理處罰條例」修正案，明定警察機關得不再受理紅黃線臨停檢舉，但行政院遲遲未公布施行日。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院於2021年底三讀通過「道路交通管理處罰條例修正案」，明定警察機關得不再受理紅黃線臨停檢舉，但因行政院遲遲未公布施行日，造成仍有國人在法律三讀通過超過2個月，仍因臨停紅線幾秒鐘「穿雨衣」遭檢舉挨罰

一名網友在臉書社團「爆怨公社」上貼文，語帶諷刺的說，汽車紅線停一整天沒問題，「機車穿雨衣」就不行。從他貼出的照片可見，他今年2月因為急著穿雨衣，所以就將車靠邊停，怎料卻被他人拍照舉發，而違規事實則是「在劃有紅線路段臨停」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO因為穿雨衣而被檢舉。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

對此，國民黨立委萬美玲指出，立法院於去年12月7日即三讀通過「道路交通管理處罰條例修正案」，限縮檢舉達人檢舉權限，明定非對交通安全有危害性的違規，警察機關得不再受理，例如紅黃線臨停，且此修法總統府也於去（110）年12月22日公布，只待行政院公告施行日，但行政院在總統府公布後，已經超過2個月仍未公告施行日期，造成有民眾挨罰。

萬美玲表示，立法院三讀通過之法律修正案，在立法院審查時，行政院可以對修法內容充分表達意見，即便法律修正案在立法院完成三讀通過後，行政院也可於10日內提起覆議，顯示任何法律修正，都已經充分尊重行政院，如果行政院在法律三讀通過且總統府也已公告後，仍遲遲不公布施行日期，那就是行政怠惰。

萬美玲說明，現行「中央法規標準法」只規定如授權行政院施行日之法規，由行政院公布的施行日才開始有效力，等同即便立法院三讀通過且經總統府公布之法律修正案，如果有授權行政院訂定施行日，只要行政院不公告施行日，新修正的法律將沒有任何效力。

萬美玲除要求行政院應盡速公布新修正的「道路交通管理處罰條例」施行日外，同時為了避免行政怠惰，影響人民權益，萬美玲也將提案修正「中央法規標準法第十四條」，明定法規授權行政院公布施行日期者，最遲應於2個月內完成公布，逾期仍未公布，則自動生效，避免未來繼續發生因行政怠惰影響國人權益的事情。

►白色情人節就決定穿「北歐小刺蝟」情侶裝

ET快訊
女騎士紅線臨停穿雨衣...遭檢舉魔人拍下吃紅單　警方回應了
快訊／台中惡火奪6命　疑男租客放火！警拘1人到案說明
男女大學生「台3線起跑」闖測速桿被拍　警找到人了
陳建州、攻城獅DJ賽後爆衝突　球團道歉了
快訊／台中惡火奪6命「疑人為縱火」！　急開拘票逮人
台中男被眼鏡蛇咬一口！　蛇毒流竄左腿整片黑
紅黃線不開放檢舉！騎士臨停「穿雨衣」卻吃罰單　原因曝光
女房東爆料「放火的是肖仔」！　殯儀館雙手合十狂拜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

烏克蘭提出未來跟台灣有更多合作　吳釗燮：平等交往都會是朋友

「全力助烏克蘭人到台依親！」　吳釗燮：正在討論學生來台就學

張銘祐宣布退出年底議員選戰　盼民進黨能回歸價值

烏、中友好曾交易遼寧艦　吳釗燮：哪裡有難台灣人就會展現愛心

台灣人5天捐出3億善款　瑞莎弟弟：烏克蘭不會投降會奮戰到底

莊瑞雄大陣仗搶先登記參選　8名英系立委、蘇嘉全都來了

紅黃線不開放檢舉！騎士臨停「穿雨衣」卻吃罰單　原因曝光

蘇嘉全偕莊瑞雄登記參選屏東縣長　「蘇震清是大人應該自己判斷」

北市3月人口跌破250萬　柯文哲曝2原因：已到「生不如死」程度

快訊／先捐一億！外交部宣布提撥部分捐款　援助暫居波蘭的烏克蘭人

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

金宇彬超會撩！點菜「手溫暖牽上去」　暴風讚美奶奶客人...都害羞惹

米克斯在休耕田地狂奔放風 飆速讓水花濺起還華麗轉彎

女CEO未婚買上等精子生二胎！　霸氣嗆酸民：婚姻目的不是繁衍後代

只愛爸！米克斯熱情飛撲迎接　換媽回家秒變臉「敷衍搖尾巴」

小羔羊想喝奶竟上演軟骨功　折前腳用後腳推擠出柵欄外

烏克蘭提出未來跟台灣有更多合作　吳釗燮：平等交往都會是朋友

「全力助烏克蘭人到台依親！」　吳釗燮：正在討論學生來台就學

張銘祐宣布退出年底議員選戰　盼民進黨能回歸價值

烏、中友好曾交易遼寧艦　吳釗燮：哪裡有難台灣人就會展現愛心

台灣人5天捐出3億善款　瑞莎弟弟：烏克蘭不會投降會奮戰到底

莊瑞雄大陣仗搶先登記參選　8名英系立委、蘇嘉全都來了

紅黃線不開放檢舉！騎士臨停「穿雨衣」卻吃罰單　原因曝光

蘇嘉全偕莊瑞雄登記參選屏東縣長　「蘇震清是大人應該自己判斷」

北市3月人口跌破250萬　柯文哲曝2原因：已到「生不如死」程度

快訊／先捐一億！外交部宣布提撥部分捐款　援助暫居波蘭的烏克蘭人

衛福部樂生療養院重要里程碑　首座原住民族住宿式長照機構開工

烏克蘭提出未來跟台灣有更多合作　吳釗燮：平等交往都會是朋友

F1／Hass車隊與「俄羅斯贊助商、車手」解約　小舒馬赫要換新隊友

豆娘、蜻蜓傻傻分不清　3個簡單「小撇步」變身賞蜓達人

40歲同事計畫「辭職讀醫」　他嫌沒前途想勸退挨批：管太多

倒閉後再復活！人氣拉麵店「烹星」宣布不定期營業　網：歡迎回歸

北港阿婆掉125張500元刮刮樂遭撿走　好心男送派出所

膽小黃金獵犬「一屁股坐翻草莓攤」　媽買下5斤吃到凌晨2點

美國擬禁俄石油進口　外媒曝：轉向沙烏地、委內瑞拉尋求供應

「全力助烏克蘭人到台依親！」　吳釗燮：正在討論學生來台就學

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

政治熱門新聞

賴清德看完《時代革命》沉重到說不出話

柯：台灣撐過4天「對方就慘了」

紅黃線不開放檢舉！騎士臨停「穿雨衣」卻吃罰單　原因曝光

快訊／先捐一億！外交部宣布提撥部分捐款　援助暫居波蘭的烏克蘭人

快訊／新北確診者在北市2天足跡曝！

台電董座請辭　經部次長傳將接任

快訊／何博文放棄新北議員擬轉戰立委　板橋選區交棒年輕世代

體育署長懸缺超過200天　立委傻眼：政府真的重視體育？

蓬佩奧訪台收422萬演講費　主辦方證實：美國常態作法

高端快過期報廢　陳佩琪：一下午僅2人

今日烏克蘭明日台灣？　沈富雄13點分析：兩者完全不相似

今起發放！北市國中女每月7日換200元衛生棉

民進黨徵召黨部主委選新北市長？　何博文：我隨時準備好

不是高端！北市最先到期疫苗是這款

更多熱門

相關新聞

騎士停紅線被罰氣炸！網友1理由全挺他

騎士停紅線被罰氣炸！網友1理由全挺他

這樣也要檢舉！一名男網友發文表示，日前下大雨，他就將機車靠邊停，下車穿雨衣，怎料事後竟收到罰單，讓他超傻眼。貼文曝光後，吸引網友打抱不平，「檢舉的人是怎麼了」、「這樣以後我穿雨衣前要找好機車格停車了」。

民眾檢舉違停被限改用簡訊報案

民眾檢舉違停被限改用簡訊報案

機車道變汽車專用臨停道沒人出聲

機車道變汽車專用臨停道沒人出聲

網分享塞車秘訣反遭酸「違規仔」

網分享塞車秘訣反遭酸「違規仔」

小客車4次變換車道擋車　警開罰1.8萬

小客車4次變換車道擋車　警開罰1.8萬

關鍵字：

紅黃線檢舉

讀者迴響

熱門新聞

醫科男大生與女友環島　負氣下車墜溪亡

爺孫戀66歲李坤城驚傳病重！

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍：若活著回來，會接受處罰

一堆波蘭美女大學生指定來台　原因讓人噴飯

《辛普森》1998年早預言烏克蘭結局

棒棒堂男星驚吐「離婚念頭」！淚訴5虧欠

不斷更新／台中惡火6人1羊亡！8樓加蓋尋獲嬌小女屍

快訊／謝忻裸照外流「已親自報案」

女山友碎唸「站太高」！他下秒失足墜崖

台中大火6死　她目睹多樓層同時燒起來

違停害死騎士卻默默閃人　女駕駛遭終身吊照不服喊：與我無關啊

台中惡火最幸運生還者！他6樓跳下僅輕傷

廁所只標「H」和「D」　他尿急：哪間是男廁

謝忻多張裸照被曝光崩潰！　新書統籌慌了

LINE群組太多沒在用？簡單「1招」退出不怕尬

更多

最夯影音

更多
俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空
動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面