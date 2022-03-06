機車騎士「臨停紅線」收罰單氣炸！網友1理由全挺他：檢舉人啥心態

▲原PO因為穿雨衣而被檢舉。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

這樣也要檢舉！一名男網友發文表示，日前下大雨，他就將機車靠邊停，下車穿雨衣，怎料事後竟收到罰單，讓他超傻眼。貼文曝光後，吸引網友打抱不平，「檢舉的人是怎麼了」、「這樣以後我穿雨衣前要找好機車格停車了」。

這名網友在臉書社團「爆怨公社」上貼文，語帶諷刺的說，汽車紅線停一整天沒問題，「機車穿雨衣」就不行。從他貼出的照片可見，他日前因為急著穿雨衣，所以就將車靠邊停，怎料卻被他人拍照舉發，而違規事實則是「在劃有紅線路段臨停」。

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貼文曝光後，大票網友一面倒罵爆，「這樣也要檢舉」、「這有點扯」、「檢舉人有問題，開單的是什麼心態」、「這也可以檢舉？警察也開單」、「穿雨衣也要檢舉，傻眼」、「連穿雨衣也會被開單，真的衰」、「下雨穿雨衣也不行？檢舉的人吃飽太閒嗎」。

此外，也有網友建議原PO可以去申訴看看，說不定有機會撤銷罰單。先前確實也有發生過類似事件，本站曾報導《騎車遇大雨停騎樓穿雨衣…慘遭魔人舉發罰500元 他提告撤單贏了》，男子因將機車停於騎樓下穿雨衣，而被檢舉魔人拍照舉發，事後他因不服挨罰500元而提告。北院認為，男子因突然碰上大雨才將車暫停騎樓穿雨衣，且無影響交通、行人，因此認定開罰無理，判罰單撤銷。