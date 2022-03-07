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電腦被亂動！他罵哭公司女神「遭性平懲處」慘爆　網1關鍵不挺

▲▼示意圖,工作,累,成人,業務,商人,事業,疲勞,企業,危機,雇用,無助,鬱悶,辦公室,文件,失敗,亞洲人,絕望（圖／123RF）

▲示意圖，與本文無關。（圖／123RF）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友日前被主管分配，和一位正妹同事負責同個專案，前幾天對方未經同意，亂動他電腦裡的檔案，氣得他罵哭對方，怎料事後被性平會懲處，覺得冤枉的他上網大吐苦水，原本不少人覺得他有理，但看到關鍵1句話後，全都不挺了。

男網友在Dcard氣憤表示，「公司來一個很漂亮的女生，但就是個花瓶，不過因為很會挑逗公司其他男同事，所以大家很喜歡她；然而，我本人不吃這套，加上她真的就是虛有其表，所以跟她配合到同一個專案都很賭爛，也隱忍了很久。」

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前幾天，女同事擅自動他電腦裡的簡報，而他發現檔案被動過後火大開戰，當場把對方罵哭；沒想到，最近主管要求他到總公司一趟，說是針對他們吵架之事，召開性平會。

主管找原po談話時，先是委婉詢問是否講過歧視女性的話，在他否認後，便表示手裡有錄音檔，更點出他當時說了一句「妳是不是沒當過兵，所以禮貌都不懂？」

情侶吵架,女友穿太少,兩性。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

聞言，錯愕的他連忙解釋，那句話是想責備女同事沒禮貌。而主管則直言，「這就是性別歧視了！公司因為這句話，年終考績不會給你到甲等，然後你下禮拜就調到總公司，不能跟她在同一個辦公室，等公司性平報告出來，她也可能會對你提告，要有心理準備。」

對此，他忍不住喊冤，「一句沒當兵也叫性別歧視？ 真的很無辜？」然而，大多網友不挺，紛紛回應「你這個確實就屬於性別歧視，往好處想，至少你這句很輕，就算被告也還好」、「禮貌跟當兵有關係嗎」、「你硬要加那句話被懲罰活該啊」、「把一手好牌打到爛，與其在這邊跟大家辯，不如想想怎麼跟性平會解釋」。

眼看風向一面倒，原po更不滿指出，「沒當兵是歧視不否認，但哪裡會是性別歧視？更何況我是被動私人物品發飆的狀態，性平會認定我是性別歧視前，就先對我做出了調動工作地點，以性別歧視隔離兩造的不利處分，然後女的完全沒有事？完全沒有懲處？」

當然，還是有人能理解原po，表示「這種人罵也沒用，遇到直接提告，竊取檔案很嚴重欸」、「別跟花瓶吵架，她們除了裝可憐、濫用女權以外什麼都不會，以後在工作上整她刁難她就好」、「哇！世界奇觀！被搞的人生氣反而被檢討了」。

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