女大生不滿被分手PO文「你真的很爛」公開帳號　法律系前男友開吉

▲新北市某大學王姓女大生，不滿被法律系男友甩，竟在Dcard上罵前任垃圾並附上IG帳號等。（圖／pexels）

記者黃宥寧／台北報導

昔日愛侶撕破臉！新北市王姓女大生因不滿被法律系謝姓男友分手，心生不滿上《Dcard》發文：「謝OO，你真的很爛，大土立土及」並附上前任男友line帳號、IG帳號等，前男友看見後，立刻截圖報警提告。士林地檢署偵結後，依公然污辱、違反個人資料法等將王女起訴，並建請法院從一重之非公務機關非利用個人資料罪處斷。

起訴指出，19歲王姓女大生去年12月被分手後，同年同月18到20日，於新北市住家，在網路社群網站《Dcard》PO文：「真理大，法律系大一謝OO，你真的很爛」，內文更以「大土立土及」（大垃圾）、狗可能還嫌棄」等辱罵謝姓前男友，並附上照片、line帳號、ig帳號；王女仍難以撫平憤怒，又再次罵「你好像一隻咬過人的狗，然後裝無辜？」

法律系前男友見前女友無法好聚好散，甚至在網路上公開羞辱他，立刻蒐集證據，前往派出所報警。

警詢、偵查，王姓女大生坦承有發文、留言，檢察官勘驗謝男提供的文章截圖，依公然侮辱、違反個人資料保護法等起訴王女，建請法院，應從一重之非公務機關非利用個人資料最處斷，可處5年以下有期徒刑，得併科罰金100萬元。