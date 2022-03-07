燃氣佔50%！能源配比曝光　國民黨：蔡英文政策跳票

▲國民黨團召開「穩定供電淪為芭樂票 錯誤能源政策 没人負責？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

303大停電讓民怨沸騰，更引爆產業界怒火。國民黨立法院黨團今（7）日召開記者會，總召曾銘宗表示，民進黨執政之後，提出2025非核家園，能源分配佔比分別為：燃氣佔50%、燃煤佔30%、再生能源佔20%，事實上，「蔡政府這張支票已經跳票」。

3月3日，全台發生嚴重的停電事故，造成台鐵中部以南全線停駛，台灣近四成549萬家戶停電，半導體、光電、石化、鋼鐵等工業生產也受影響，粗估損失恐達上百億。當晚，台電公司董事長楊偉甫、總經理鍾炳利請辭，經濟部長王美花向行政院長蘇貞昌表達自請處分。

國民黨團今召開記者會，提出具體要求：一、承認能源政策錯誤。二、提出可行解決方案。三、3月3日大停電追究政治責任。

曾銘宗表示，蔡政府執政五年多來，分別在民國106年的815、110年的513、517和1212，以及今年0303發生五次全國性的大規模停電事件，且大規模停電的頻率越來越高、規模越來越大，顯示這些事件不是個別的人為操作疏失，而是涉及能源政策不當問題，蔡英文應承認能源政策錯誤。

第二，提出可行性方案。曾銘宗指出，穩定供電涉及全體民眾用電權益及國家經濟產業發展，是否缺電是個很現實的問題，政府無法用口水保證，解決實際缺電的問題！因此奉勸蔡政府承認現行能源政策錯誤，趕快檢討修正面對問題，提出解決方案，請蔡政府聽到工商團體的聲音，也聽到美國商會的聲音，更要聽聽國民黨團誠懇的呼籲。

三、追究政治責任。曾銘宗表示，0303全國性大停電，影響全國540多萬戶用電權益，政府已經追究行政責任同意台電董事長、總經理下台。檢調也正調查追究刑事責任，有關政治責任誰要負責？王美花部長不用負責嗎？國民黨團再次重申，台電必須全額補償，現有提出的電費打折，不是補償，而且必須追究政治責任。

副書記長、經濟委員會召委謝衣鳯表示，經濟部能源局統計資料顯示，蔡政府2025再生能源配比達20%是跳票的，在2021年再生能源必須達12%，但目前只有7.1%，能源局解釋，「裝設容量夠，但發電能量不夠」，這根本就是虛幻的承諾。

來自台中地區藍委楊瓊瓔表示，0303大停電再次應證了南部停電、中部肺電的殘酷事實，實在令國人不知所措。一個電廠的開關場故障，就會導致全國無預警停電，這樣的供電系統也太過脆弱了，全國民眾無法接受蔡政府所稱的「台灣會斷電、跳電、限電，但不會缺電」的說辭。