馬英九：蔡英文曾當面保證　「我的能源專家世界一流」

▲雲林立委拉布條歡迎馬英九作客。（圖／翻攝馬英九臉書）

記者徐政璿／台北報導

303大停電讓民怨沸騰，更引爆產業界怒火。前總統馬英九今（7日）在臉書上曝光一件往事，6年前的3月30日，他在台北賓館與總統蔡英文談能源政策。馬很坦誠地對蔡說，民進黨2025非核家園過於樂觀，對台灣經濟會有影響，但蔡當時非常有自信地回：「我的能源專家都是世界第一流的，不會有問題。」

馬英九日前到國民黨立委林文瑞雲林的家中作客，林文瑞在門口掛布條寫「馬英九執政八年，台灣從來沒停電！蔡英文執政五年，台灣大停電四次！」林文瑞對他說，民生是老百姓最關切的問題，現在的政府卻讓老百姓受缺電之苦，有些地區還必須限電。

馬英九說，令人痛心的是，蔡政府還在說謊，強辯停電並非缺電，只是電廠「人為失誤」而已。台電公司所提的補償方案，是工業跟家庭用電打95折，超過6小時打9折。電費打9折能彌補停電造成的損失嗎？台電董事長和總經理為此請辭，但督導台電的經濟部長王美花還是屹立不搖。坦白說，大停電完全是政策問題，不是董事長或總經理、一個部長或院長下台就可解決。

馬英九表示，6年下來，台灣已經大停電4次。去年5月大停電，大家連續好幾天都急著查電費帳單，看自己的停電組別，等著在預告時間到之前，先做好被斷電的準備。上週高雄大停電，隨著太陽逐漸下山，好不容易復電的地區，因為必須降低用電負載，又被無情斷電。

馬英九指出，去年11月，在英國舉行的第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26），以法國為首的大多數與會國家主張，核電不僅不可或缺，還應透過修法將核電重新定位為「綠能」，否則2050年碳中和的目標將很難實現。「重新認定核能也是綠能，已經是全球共識。」

馬英九說，上週全國大停電後，工商團體已開始呼籲政府不要放棄核能選項，以免缺電成為台灣的日常。能源專家也呼籲政府不要將核二、核三除役，而要延役，一旦未來再生能源成長無法達標時，還有核能可以備援，就像這4次缺電時的救援模式一樣。

馬英九認為，台灣的缺電問題，當然不是「人」的問題，而是政策錯誤問題。如果錯誤的能源政策不變，官員下台再多，也救不了台灣的缺電。媒體報導，上週高雄斷水斷電，有位媽媽擔心自己兒子在殯儀館的冷凍櫃快要退冰，深怕遺體會化掉。這個媽媽的焦急和心碎，蔡總統、民進黨，你們懂嗎？