蟬聯全國空氣品質三冠王　來台東深呼吸

▲台東蟬聯全國空氣品質三冠王，優質空氣品質每年吸引無數國內外觀光客來到台東旅遊及參與各項活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣環保局努力推動各項管制工作在縣民共同配合之下，台東縣去年空氣品質指標良好等級（AQI≦50）的日數高達329日，良好比率高達92.9%，與細懸浮微粒（PM2.5）及臭氧（O3）平均濃度等三項空氣品質指標皆為全國最優，持續蟬聯全國空氣品質三冠王。

台東縣政府指出，良好的空氣品質不僅維護民眾的身體健康以及生活環境，更提升台東縣整體觀光形象，不僅獲得Booking.com公布「全球最好客目的地」全球第二、「全球最好客城市」第三名，也持續在施政上推動空氣污染減量行動政策，導入環保永續的概念推廣低碳旅遊，呼籲旅客東漂，享受良好空氣品質時，共同守護台東繼續成為全國最優的空氣品質。

環保局指出，台東縣積極堆動各項空氣品質改善方案，包含改善以煤或重油為燃料的鍋爐、提升營建工地空氣污染防制效率、稻草多元去化處理減少露天燃燒、穩定維持卑南溪流域水覆蓋比例等11項固定或逸散污染源策略方案，以及柴油車納管、高污染機車汰舊及多元改善、不定期船舶排煙稽查等5項移動污染源策略方案，讓空氣品質指標良好比率、PM2.5及臭氧平均濃度等三項指標，持續蟬聯全國空氣品質三冠王，並劃設首座國際級風景區鹿野高台空氣品質維護區，致力兼顧觀光發展與環境永續。

環保局呼籲大家在生活中，響應更多有益空氣品質的環保措施，例如定期做好機車排放定期檢驗，多使用低碳交通工具，減少露天燃燒等，一起守護台東好空氣。

