妻無視公婆當「空氣」　動她東西留「X」字…夫訴請離婚獲准

▲一名男子認為妻子把家人當空氣，已無夫妻之實、心死向法院訴請離婚。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡怡萍／苗栗報導

苗栗一位男子阿德（化名）控訴，他結縭10年的妻子對他家人視若無睹，拒絕同桌吃飯，也不管家務多年，不小心移動到她物品，還會被寫「X！不要動我東西」，甚至自行搬出家中，兩人早無婚姻之實，心灰意冷向法院訴請離婚，苗栗地院審理後，認為這段婚姻確實難以維持，判阿德離婚獲准。

阿德表示，他與妻子於2011年6月結婚，一開始關係還正常，但才過了4、5年，漸漸因生活習慣、工作態度及未來目標等出現落差，妻子常常與同住家人發生口角，開始拒絕與婆家人互動、同桌吃飯，不幫忙一切家務及家中農事，甚至在2020年9月搬離家中，2人分居至今形同陌路。

但妻子反駁阿德說法，聲稱2人感情和睦，也有常常幫忙婆家農務，到2020年7月間還有簡訊傳情、打情罵俏，可見2人關係良好。是丈夫突然於同年9月要求她搬出去，並非丈夫所說的不尊敬公婆、離家出走，她還有苦苦懇求丈夫允許她回家，共營婚姻生活，是丈夫屢屢拒絕。

但法官傳訊了曾在阿德家中工作的農工，他指稱看到阿德妻子與家庭的關係不是很好，都把長輩當空氣、不打招呼，農忙時也沒有幫忙，連吃飯都是她自己出去買，或叫外賣回房間吃，還吵著要阿德載她去指定的醫院看醫生，也不知她搬離家中的真實原因。

阿德妹妹也說，早在他們婚後第4年就發覺2人關係漸漸惡化，常常大聲爭吵、聽到嫂子喊「不要碰我」，在不知情下動到嫂子東西還被寫「X不要動我東西」，也不管家裡大小事，對父母無禮，向嫂子招呼也被無視。

法院參照以上說法，認為證人說詞皆一致，2方就算同住一屋簷下也是「相敬如冰」，客觀上難有維繫婚姻之意願，關係已破滅無回復之希望，於是判准阿德離婚之訴。