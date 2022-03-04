台東蟬聯全國空氣品質三冠王　歡迎來台東大口深呼吸

▲台東蟬聯全國空氣品質三冠王。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為維護台東優良空氣品質，守護縣民健康，在台東縣環保局努力推動各項管制工作以及全體縣民共同配合之下，臺東縣去年空氣品質指標良好等級(AQI≦50)的日數高達329日，良好比率高達92.9%，與細懸浮微粒(PM2.5)及臭氧(O3)平均濃度等三項空氣品質指標皆為全國最優，持續蟬聯全國空氣品質三冠王，台東縣長饒慶鈴歡迎大家來台東旅遊LONGSTAY，放心大口呼吸，享受台東好空氣。

台東縣政府指出，良好的空氣品質不僅維護民眾的身體健康以及生活環境，更提升台東縣整體觀光形象，不僅獲得Booking.com公布「全球最好客目的地」全球第二、「全球最好客城市」第三名，縣府也持續在施政上推動空氣污染減量行動政策，導入環保永續的概念推廣低碳旅遊，呼籲旅客東漂，享受良好空氣品質時，共同守護台東繼續成為全國最優的空氣品質。

環保局指出，台東縣積極堆動各項空氣品質改善方案，包含改善以煤或重油為燃料的鍋爐、提升營建工地空氣污染防制效率、稻草多元去化處理減少露天燃燒、穩定維持卑南溪流域水覆蓋比例等11項固定或逸散污染源策略方案，以及柴油車納管、高污染機車汰舊及多元改善、不定期船舶排煙稽查等5項移動污染源策略方案，讓空氣品質指標良好比率、PM2.5及臭氧平均濃度等三項指標，持續蟬聯全國空氣品質三冠王，並劃設首座國際級風景區鹿野高台空氣品質維護區，致力兼顧觀光發展與環境永續。

環保局呼籲大家在生活中，響應更多有益空氣品質的環保措施，例如定期做好機車排放定期檢驗，多使用低碳交通工具，減少露天燃燒等，一起守護台東好空氣。