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重視高齡社會預防醫學　中華醫大精準醫學實驗室揭牌啟用

▲中華醫大孫逸民校長（左四）偕同來賓為精準醫學實驗室揭牌啟用，並介紹精準醫學實驗室各項先進的檢測儀器及展示檢體採檢體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大孫逸民校長（左四）偕同來賓為精準醫學實驗室揭牌啟用，並介紹精準醫學實驗室各項先進的檢測儀器及展示檢體採檢體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學精準醫學實驗室16日揭牌啟用，建置在醫學檢驗生物技術系系館內的精準醫學實驗室，設有分子檢測先進儀器可進行核酸定序檢測與代謝基因檢測，提供受測者心血管疾病與失智風險評估，對國內檢驗人才技能培訓和預防醫學都將發揮效能。

▲中華醫大孫逸民校長（左四）偕同來賓為精準醫學實驗室揭牌啟用，並介紹精準醫學實驗室各項先進的檢測儀器及展示檢體採檢體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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中華醫大精準醫學實驗室揭牌啟用儀式於上午10時舉行，由校長孫逸民、副校長姜泰安、洪明權、醫事學院院長楊堉麟、醫學檢驗生物技術系副主任許振原、成大精準生物醫學研究中心主任曾大千及先見基因公司董事長江淑華等人共同為實驗室揭牌，象徵華醫醫學檢驗人才培育向前邁進的同時，未來也將與鄰近的成大及業界密切合作，提升研發量能。醫技系專業老師也到場一起為新實驗室啟用喝采。

孫逸民校長表示，中華醫大醫學檢驗生物技術系多年來扮演國家社會醫學檢驗人才培育的重要責任，在醫學科技日新月異的進步之下，醫事檢驗人才的培育也要跟上時代的潮流，而分子檢測是精準健康與精準醫學的核心，相信精準醫學實驗室的設立與啟用，必能讓學生在專業技能的學習更上一層樓，而華醫也會運用實驗室的設備，為社會提供多元的服務，善盡大學社會責任。

先見基因公司江淑華董事長、成大生醫中心曾大千主任對華醫精準醫學實驗室的啟用也寄予厚望，期許未來有更多跨校交流的機會，結合產業界攜手合作，在預防醫學的領域可以做出更多的貢獻。

▲中華醫大孫逸民校長（左四）偕同來賓為精準醫學實驗室揭牌啟用，並介紹精準醫學實驗室各項先進的檢測儀器及展示檢體採檢體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

醫事學院楊堉麟院長和醫技系副主任許振原帶領各界參觀精準醫學實驗室設備並表示，這座建置有先進儀器的實驗室除了可針對不同基因型造成的個體代謝問題進行釐清與學術發展外，對學生日後在預防醫學與個人化醫療產業領域的投入也很有幫助，例如，透過核酸定序檢測與代謝基因檢測等預防醫學相關檢測，可進行心血管疾病與失智風險分子診斷評估、抗老指標檢驗，提供個人健康促進與疾病預防的建議。此外，未來還可應用於寵物檢測、農業檢測等多元領域，擴大研發量能。

▲中華醫大孫逸民校長（左四）偕同來賓為精準醫學實驗室揭牌啟用，並介紹精準醫學實驗室各項先進的檢測儀器及展示檢體採檢體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

分子檢測技術發展快速，為臨床預防醫學與個人化精準醫療所需，中華醫大醫技系積極投入資源發展精準醫療，設置精準醫學實驗室增購核酸檢測定序儀等相關儀器設備，未來可應用於核酸檢測專業技能包括：病原體、遺傳疾病、腫瘤分析等，特別是將實驗室的檢驗專業納入正規實作課程，讓學生畢業後不管在生技產業或臨床醫療院所，在執行分子檢測的領域上都能快速銜接，提升國內分子檢測的量能。

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