台中6死大火「住戶站鐵窗求救」　消防專家曝1點不尋常

記者黃翊婷／綜合報導

台中市中區興中街住宅火警釀成6死6傷悲劇，火災原因調查專家林金宏7日一早在臉書PO文分析，看到新聞報導有住戶受困在建築物外面，「直覺上就覺得不尋常」，若一棟鋼筋水泥建築物發生火災，卻迫使不同樓層的住戶要跳樓或是躲在遮雨浪板上求生，代表這個火場內部所面臨的煙熱情況，跟多數鋼筋水泥建築物不同。

▲住戶受困在鐵窗邊，最終難耐高溫從6樓墜落。（圖／台灣新聞記者聯盟提供）

興中街一棟集合式住宅6日下午4時30分左右發生火災，有民眾目擊1樓堆積雜物出現火光，急忙報案，但消防人員趕抵現場時，已經到處都是濃煙。由於火勢十分猛烈，部分住戶爬到高樓層、頂樓，或是站在鐵窗外求救，其中50歲的袁姓男子因為難耐高溫，從6樓墜落，摔在停放在1樓的白色轎車車頂，所幸送醫時意識清醒、生命跡象穩定。

▲袁男墜樓摔在轎車車頂，撞擊力道之大導致車頂凹陷。（圖／記者白珈陽攝）

對此，火災原因調查專家林金宏7日在臉書PO文分析，當下看到新聞報導說有住戶受困在建築物外面，「直覺上就覺得不尋常，為什麼一個樓下的火災，會導致樓上的人必須跑到窗戶避難？」這場大火目前已經造成6死6傷，詳細的死傷原因，在沒有足夠的資訊之前他不想多加揣測。

▼▲受困住戶獲救。（圖／記者白珈陽攝、民眾提供）

林金宏提到，若一棟鋼筋水泥建築物發生火災，火勢或濃煙會迫使非起火層的住戶跳樓、躲到遮雨浪板上求生，「而且還是不同樓層的住戶，代表這個火場內部所面臨的煙熱情況跟多數鋼筋水泥建物不同」，這是多年來研究火場的專業告訴他的直覺，也是他半夜起來關心這場火災的原因之一。

至於造成大火的原因究竟為何，是否與莊姓女房東平時撿拾回收物、愛堆積雜物的習慣有關，目前仍有待檢警進一步調查。台中地檢署表示，此案已經成立專案小組，並指揮相關司法警察單位蒐證調查，全力釐清本件重大火災事故的發生原因。

▼莊姓女房東7日凌晨被警方帶回偵訊。（圖／記者白珈陽攝）

