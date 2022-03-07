台中6死大火！女房東7層樓41間套房出租　回收物堵樓梯斷逃生路

記者黃翊婷／綜合報導

台中市中區興中街6日下午4時許發生火警，釀成6死6傷悲劇。據了解，失火的大樓已是35年老屋，先前是印象大飯店，7層樓裡一共塞進41間套房，加上莊姓女房東平時愛撿回收、堆積雜物，大樓樓梯間、電梯甚至房門口到處都是雜物，火災發生當下，還有目擊者看到1樓堆積垃圾發出火光，成為阻礙住戶逃生的原因之一。

▲消防人員到場時現場濃煙直竄天際。（圖／民眾提供）

柳川里里長蔡翠碧6日下午4時許在家中聽聞發生火災，出門一看就發現興中街一棟集合式住宅竄出火舌，多個樓層幾乎都是同時燒起來，火勢迅速延燒開來，部分住戶來不及逃生，只能爬到高樓的窗邊求救，場面十分恐怖。

蔡翠碧說，莊姓女房東在1樓堆積雜物，所以1樓火勢很大，一直往上燒，大樓內樓梯、電梯、房間門口都有堆積雜物，所以整棟都燒起來。附近鄰居也抱怨，莊婦常常在外面撿資源回收、雜誌，然後堆放在1樓，火災發生前3天環保局才來稽查清理過。

▼▲住戶受困窗邊。（圖／台灣新聞記者聯盟提供、記者白珈陽攝）

而在火災發生當下，也有民眾目擊1樓堆積的垃圾發出火光，等到消防人員到場時，現場已經濃煙密布。第七大隊副隊長陳樂憶表示，一到現場發現1樓到頂樓都是火焰，過沒多久，幾乎每層樓的樓梯間都燒起來，研判樓梯間堆積很多雜物，導致火勢一發不可收拾，形成煙囪效應，救火動線很難前進，消防員強攻進去，都因為雜物及火焰受到很大的阻礙。

另外，有房仲業者透露，失火的這棟大樓前身為印象大飯店，又被稱為偷情飯店，已是35年老屋，為地下1樓、地上7樓建築，改建成出租套房後裡面共計有41間套房，一間房租大概5000到7000元左右。

還有人出面爆料，該棟住宅的頂樓屬於違建，台中市府進行調查，這棟大樓取得的執照上為地下1層、地上7層的合法建物，但都發局2009年4月2日曾經查報屋頂一樓違建在案，因此頂樓有1層既存違建。至於是否被當成日租套房出租，台中市觀旅局不曾接獲檢舉，2017年至2021年間也沒有裁罰紀錄。

▼▲這場大火造成6死6傷。（圖／記者白珈陽攝）

台中市府表示，這棟大樓屬於有建照的合法建築，最近一次的消防設備檢修為2021年9月，例行公安檢查有合格，雖然頂樓是違建加蓋，但不在火勢範圍內，與高雄的城中城危老建築不同。

至於關鍵人莊姓女房東，她7日凌晨被警方帶回偵訊，面對媒體詢問平常是否有堆放雜物的習慣，她頻頻遮臉，不發一語，低著頭躲進派出所。台中地檢署已經成立專案小組進行調查，全力釐清火災的發生原因。

▼莊姓女房東在火災中受到輕傷，被警方帶回偵訊。（圖／記者白珈陽攝）