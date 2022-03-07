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社會 社會焦點 保障人權

台中大火6死樓層曝　鄰居：早有預感會出事

記者黃翊婷／綜合報導

台中市中區興中街一棟集合式住宅6日下午4時30分左右發生火災，造成6死6傷。火勢經過2個小時才被控制住，消防員進入火場搜救，先後在3樓發現1女、5樓1男、6樓1男已燒成焦屍、6樓樓梯及7樓各1人，以及8樓違建1人，共計6人死亡。

▲興中街惡火釀6死6傷！傳雲梯車卡住誤救援，消防局「路旁停車阻機器啟動」。（圖／民眾提供）

▲大火迅速竄燒，現場濃煙密布。（圖／民眾提供）

興中街這場大火發生在6日下午4時30分許，柳川里里長蔡翠碧親眼目睹大火迅速延燒，驚呼「好奇怪，多個樓層幾乎是同時燒起來」。由於火勢十分猛烈，部分住戶爬到高樓層、頂樓，或是站在鐵窗外求救，其中50歲的袁姓男子因為難耐高溫，從6樓墜落，摔在停放在1樓的白色轎車車頂，所幸送醫時意識清醒、生命跡象穩定。

大火在6日晚間6時30分左右被控制住，消防員進入火場調查，現場找到7具遺體，其中1具因為無法辨認是人體還是動物遺體，因此先判定為6人罹難。而6名死者被發現時，有1人已被大火燒成焦屍，分別為3樓1女、5樓1男、6樓1男已燒成焦屍、6樓樓梯及7樓各1人，以及8樓違建1人。

▲台中民宅火警，民眾站鐵窗上。（圖／記者白珈陽攝）

▼▲住戶站在鐵窗上求救（上圖）。袁男難耐高溫從6樓墜落，摔在1樓的轎車車頂（下圖）。（圖／記者白珈陽攝，下同）

▲台中中區住宅竄恐怖大火，男子跳窗逃生重摔車頂凹大洞。（圖／記者白珈陽攝）

這場大火是台中自1998年4月5日清明節水湳市場民宅失火12死後，近24年來死傷人數最嚴重的民宅火警（非營業場所）。附近居民透露，該大樓一共7層樓，頂樓8樓是違建，內部一共分成41間套房，加上莊姓女房東有撿回收、堆積雜物的習慣，「早有預感會出事」。

當地派出所大誠所長陳年義證實，莊姓女房東時常被檢舉在1樓堆放雜物，平均1個月會被檢舉1次。第七大隊副隊長陳樂憶也表示，一到現場發現1樓到頂樓都是火焰，過沒多久，幾乎每層樓的樓梯間都燒起來，研判樓梯間堆積很多雜物，導致火勢一發不可收拾，形成煙囪效應，救火動線很難前進，消防員強攻進去，都因為雜物及火焰受到很大的阻礙。

而莊姓女房東也在火災中受到輕傷，她7日凌晨被警方帶回偵訊，面對媒體詢問皆不發一語，遮著臉躲進派出所。台中地檢署表示，此案已經成立專案小組，並指揮相關司法警察單位蒐證調查，全力釐清本件重大火災事故的發生原因。

▼莊姓女房東被警方帶回偵訊。

▲▼台中興中街惡火，房東輕傷被警方帶回偵訊。（圖／記者白珈陽攝）

▼這場大火造成6人死亡、6人受傷。

▲興中街大火釀2死4無生命跡象，鄰居曝「房東愛堆雜物周五才被環保局查」。（圖／記者白珈陽攝）

▲興中街惡火釀6死！35年偷情飯店改建住宅，7層樓塞41間套房。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中惡火釀6死。（圖／記者白珈陽攝）

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