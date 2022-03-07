台中大火驚悚影片曝！　3樓狂竄火舌隔壁婦淡定移衣服

記者黃翊婷／綜合報導

台中市中區興中街6死6傷住宅大火引發各界關注，相關影片也在網路上流傳開來。一名TikTok用戶拍下事發現場畫面，只見3樓不斷竄出火舌、濃煙，隔壁的婦人卻不急著逃生，而是在消防員展開灌救前淡定將掛在陽台的衣服移開，以免被水柱噴濕。

▲3樓竄出火舌。（圖／記者白珈陽攝，下同）

興中街這場大火發生在6日下午4時30分左右，柳川里里長蔡翠碧親眼目睹大火迅速延燒，驚呼「好奇怪，多個樓層幾乎是同時燒起來」。還有部分住戶因為火勢猛烈，爬到高樓層、頂樓，或是站在鐵窗外求救，其中50歲的袁姓男子因為難耐高溫，從6樓墜落，摔在1樓的白色轎車車頂，送醫後生命跡象穩定。

現場救火的驚險畫面也被許多圍觀民眾拍下，然而，一名TikTok用戶錄下火災現場時，有眼尖網友發現，明明3樓已經狂冒濃煙、不斷竄出火舌，隔壁的婦人卻沒有立即逃生，而是在消防員展開灌救前，淡定調整掛在陽台的衣物，接著退回屋內。

網友們紛紛留言表示，「天啊」、「希望人平安」、「隔壁的本來應該是想收衣服，但又退回去」；原PO也回應，現場人員其實有請婦人趕快下樓。

▼▲現場濃煙直竄天際。

這場大火堪稱是台中自1998年4月5日清明節水湳市場民宅失火12死後，近24年來死傷人數最嚴重的民宅火警（非營業場所）。第七大隊副隊長陳樂憶表示，一到現場發現1樓到頂樓都是火焰，過沒多久，幾乎每層樓的樓梯間都燒起來，研判樓梯間堆積很多雜物，導致火勢一發不可收拾，形成煙囪效應，救火動線很難前進，消防員強攻進去，都因為雜物及火焰受到很大的阻礙。

至於火災發生原因是否與莊姓女房東平時愛堆積雜物有關，目前仍有待檢警進一步調查釐清。而面對外界關切，莊女7日凌晨被警方帶回偵訊，全程遮著臉，低頭不發一語。

▼受困住戶獲救。