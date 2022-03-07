美麗島民調／謝國樑微幅領先　支持蔡適應「接棒林右昌」未達4成

▲前國民黨立委謝國樑。（圖／ETtoday資料照）

記者黃品臻／綜合報導

根據《美麗島電子報》公布最新民調顯示，今年底的基隆市長大選，若國民黨謝國樑、民進黨蔡適應、無黨籍黃希賢3人出戰，基隆市民對謝國樑支持度為33.5%、蔡適應為32.6%、黃希賢為3.1%，換言之，若由這3位競選，基隆市民眾目前表態的支持意向達69.2%。

▲美麗島3月基隆市民調。（圖／美麗島民調提供，下同）

另外民調結果值得注意的一點是，滿意基隆市長林右昌施政表現的民眾有38.9%會投給蔡適應、31.6%投謝國樑、3.1%投黃希賢，雖然林右昌與蔡適應在民進黨內屬同派系，但滿意林右昌表現的民眾，目前表態支持蔡適應接棒的卻未達4成，耐人尋味。

若以謝國樑、蔡適應兩人代表藍綠對決，謝國樑支持度為39.7%、蔡適應為36.6%，基隆市民目前表態支持意向達76.3%。其中，中正區、仁愛區與暖暖區，或40至59歲與70歲以上，或高中學歷，或民眾黨支持者與泛藍民眾等群較明顯傾向支持謝國樑；而20至39歲，或專科學歷，或泛綠民眾等群則較明顯傾向支持蔡適應，至於黃希賢在各群民眾中明顯未獲得青睞。

此外，在謝國樑、蔡適應藍綠對決的情況下，滿意蔡適應擔任立委表現的民眾有57.2%會投給蔡適應、27.7%投給謝國樑；滿意市長林右昌施政表現的民眾有43.0%會投給蔡適應、38.2%投給謝國樑，調查也顯示若黃希賢不參選，他的支持者有44.2%會轉支持謝國樑、27.4%轉支持蔡適應。