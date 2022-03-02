十大政治領袖僅拿第7　陳時中：我沒有參與那個比賽

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

根據《ETtoday新聞雲》民調中心發布最新調查結果指出，後蔡英文時期的台灣十大政治領袖排行中，副總統賴清德首度奪冠，擠下一直蟬聯寶座的新北市長侯友宜、台北市長柯文哲第三，衛生福利部長陳時中第七。對於此調查排行，陳時中今（2）在記者會上表示，「我沒有參與那個比賽。」

《ETtoday新聞雲》今公布最新民調，在10大政治領袖中，賴清德因全力投入去年年底全國性四大公投案與今年1月中二選區立委補選，提升不少人氣與看好度，成為民眾心目中後蔡英文時期的十大政治領袖第一名；歷次調查中向來保持第一名的侯友宜，排名下滑至第二名；柯文哲維持在第三名；陳時中則因民進黨在四大議題公投等投票結果後聲勢上漲，加上疫情控制得宜，排名由前次第十名上升至第七名。

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不過，對於此項民調結果，陳時中在疫情記者會上回應，「我沒有參與那個比賽」，他認為被列在裡面意義不大。

去（2021）年5月，台灣本土新冠疫情爆發，執政黨民進黨面臨前所未有的危機，然隨著年底全國性四大公投案與今年一月的中二選區立委補選落幕，投票結果使得民進黨氣勢大漲，國民黨則因一連串的挫敗而聲勢下滑，未來台灣的政壇會有什麼樣的變化？民眾又看好誰成為後蔡英文時期的政治領袖？為此《ETtoday新聞雲》於2022年2月23日至2月25日，以「手機簡訊」進行調查。

▲▼《東森新媒體ETtoday》公布後蔡英文時期十大政治領袖排行調查。（圖／ETtoday民調中心）