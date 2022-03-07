民進黨徵召黨部主委選新北市長？　何博文：我隨時準備好

▲民進黨新北市議員何博文放棄競選連任，交棒給自己的辦公室主任黃淑君。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨「湧言會」新北市議員、民進黨新北市黨部主委何博文7日宣布不參選下屆市議員，交棒自己的辦公室主任「理科媽媽」黃淑君。至於何博文的下一步，外界猜測可能投入板橋區，挑戰同黨立委羅致政、張宏陸，甚至可能再戰淡水區立委；至於如果徵召他參選新北市長，他則持開放態度表示，會隨時做好準備。

「湧言會」日前在台北市議員阮昭雄宣布不競選連任議員，並交棒給「口譯哥」趙怡翔掀起話題後，何博文7日也宣布不競選連任新北市議員，並交棒給自己的辦公室主任「理科媽媽」黃淑君。

對於何博文的下一步，外界揣測可能投入板橋區挑戰現任「蘇系」立委張宏陸、「英系」立委羅致政；另外，由於何博文2012年曾參選淡水區立委，未來淡水也可能會是他的選項之一。

對此，何博文坦言，進軍國會是他的選項之一；至於是否有可能直接挑戰新北市長？他強調，自己本身是黨部主委，民進黨人才濟濟，而目前整體運作是由黨主席蔡英文主導，如果有適當人選，他一定會盡黨部主委的力量全力輔選，但如果要他參戰新北市長，他也會隨時準備好。

▼民進黨新北市議員何博文放棄競選連任，交棒給自己的辦公室主任黃淑君。（圖／記者陶本和攝）

