快訊／何博文放棄新北議員擬轉戰立委　板橋選區交棒年輕世代

▲新北市議員何博文宣布不競選連任市議員，交棒給年輕世代，而他也考量未來投入立委選戰。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨「湧言會」新北市議員、民進黨新北市黨部主委何博文7日宣布不參選下屆市議員，留下的板橋區議員席次，則交棒給年輕世代，由在地歷練8年的台大博士生「理科媽媽」黃淑君投入選戰；而何博文也有意投入未來立委選戰。

「湧言會」日前在台北市議員阮昭雄宣布不競選連任議員，並交棒給「口譯哥」趙怡翔掀起話題後，何博文7日也宣布不競選連任新北市議員，並交棒給「理科媽媽」黃淑君。

何博文表示，未來充滿了各種可能性，只要能發揮所長為人民、為土地盡力，包括前進國會在内，這是他可能的選項之一，人生有夢、築夢踏實，他會敞開心胸，奮力打拼。

何博文表示，他推薦在地八年、年輕、有熱忱、有能力、有理念的服務處主任，也是台大博士生黃淑君参選，接力在板橋打拼。

何博文說，栽培年輕人是民進黨深植的DNA，黃淑君在地紮實的服務，相信許多鄉親對她並不陌生；而他也深深感謝大家長期的支持疼惜，讓他在一级戰區板橋，兩度高票當選。

何博文表示，在2012年立委選舉前一年，明知不可為，也勇敢接受最敬愛的蔡英文主席徵召，參選淡水區立委開疆闢土，雖然敗垂成，但勇敢挑戰不一樣的人生，之後為了黨內團結轉戰板橋參選議員，從基層繼續打拼深耕，為人民服務，強力監督市政、努力爭取建設。

何博文強調，他從政過程有過傷痕累累，卻也練就一身功夫，但他認為，經過這麼多的歷練，是時候該為人民、土地做出更多貢獻，發揮更多能量的時候。