何博文認了沒當兵！嗆侯友宜拿刀拿嗆才叫愛台？　他拿韓星打臉





▲何博文罹患先天性心臟病，30多年前動了大刀，胸前留下約20公分的疤。（合成圖／記者李毓康攝、翻攝何博文臉書）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨新北市議員何博文日前質詢時，批評新北市長侯友宜不敢譴責共機擾台，遭侯友宜回嗆「我在槍戰捍衛人民，你做過嗎」。事後，何博文遭爆沒當過兵，他坦承此事並表示曾罹患先天性心臟病，兵役體檢、複檢都被退，強調自己不是逃兵。不過，名嘴朱學恒拿同樣有先天性心臟病的韓星金秀賢打臉何博文。

對於外界質疑逃兵，何博文表示，出生時，父母因忙於生計，沒能及時發現心臟問題，導致青少年時出現嚴重氣喘、藍指甲，甚至昏厥，合併出現初期肺高壓現象，再晚一點，命都不保，大約30多年前動了大刀，術前生死未卜、鬼門關前繞了一回，胸前也留下了約20公分的疤。

何博文指出，當時沒有健保，醫藥費對父母而言也是一筆沈重經濟負擔，他看在眼裡難過不已，一直到現在，高齡近80的母親，提到幼時疏於發現他心臟缺陷還內疚不已，因此，他很不願提起這段過去。

何博文還說，現在的他身強體壯，年少時生死關頭走過這一回，讓他更積極、正面而感恩的面對人生，熱愛家人、忠於國家人民，「我相信，每位國民在不同崗位上為國家盡力，扮演好自己角色，都值得敬佩，不是只有拿刀拿槍才叫勇敢。」

不過，朱學恒也在臉書表示，身體看起來很強壯，而且還是保齡球高手的金秀賢，其實罹患先天性心臟疾病，高三時更曾因此在校昏倒，也是那次昏倒的意外，才發現自己有心臟的問題，金秀賢在當兵前，就因為心臟的問題，被判定只需要服役較為輕鬆的公益兵，但他本人很希望能以現役入伍，所以積極接受治療，鍛鍊身體，最後才終於能以一般兵役的身份入伍，並獲得特級戰士的資格。