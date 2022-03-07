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台中惡火奪6命！環保局才清除1.1噸雜物　恐怖垃圾山畫面曝

▲▼台中住宅大火，環保局3/4曾強制清除一樓堆積物 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲台中住宅大火，環保局3/4曾強制清除一樓堆積物 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者游瓊華、黃孟珍、陳韻如／台中報導

台中市中區興中街一棟集合式住宅6日下午一場惡火，釀成6死6傷慘劇。對此，台中市府表示，消防局去年針對該大樓共進行3次消防檢查，另外環保局近2年也針對莊姓女屋主裁處24件，同時每月強制清除雜物2次，最近一次則是在3/4，共清除1120公斤垃圾+回收物，沒想到2天後卻發生意外，奪走6條生命。

針對此事火警，台中市府表示，消防局2021年就對該大樓共進行三次消防檢查，3月時檢查消防設備不合規定，要求限期改善，5月複查不合格部份已改善，9月第三度稽查由消防設備師逐項檢查消防設備申報合格，且依據住戶反映，此次火災時，大樓的火災警報跟火災設備有正常運作。

市府提到，市長盧秀燕獲悉此事後，趕赴現場勘災，後續至澄清平等醫院、中國醫藥大學附設醫院探視傷者與家屬，再趕至安置中心安撫住戶。社會局表示，今已展開救助慰問金的發放事宜，對住戶提供安置住宿與餐費。另外，盧秀燕也指示，除了全力救災外，也要協助家屬度過難關，民政局也會協處後續喪葬事宜。

▲▼ 台中住宅大火，環保局3/4曾強制清除一樓堆積物 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼台中住宅大火，環保局3/4曾強制清除一樓堆積物 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼ 台中住宅大火，環保局3/4曾強制清除一樓堆積物 。（圖／記者游瓊華翻攝）

至於外界指出，該棟建築物經常堆放雜物產生危險，市府回應，因屋主有堆置雜物的往例，市府接獲檢舉後，市警局在2021年12月以違反廢棄物清理法，分局以公共危險罪移送地檢署偵辦。

市府強調，環保局近2年已經針對該屋主裁處24件，全部移送強制執行。市府針對該大樓每月大約執行強制清除2次，最近一次中區區公所與環保局於3月4日介入，強制清除完成一樓及公共區域堆置物清理，將垃圾及資源回收物清除。

針對外界詢問，此棟建築物是否為違章建築或危老？市府說明，經查該大樓領有75中工建使字第3445號使用執照，為地下1層、地上7層合法建物，用途為集合住宅。頂樓加蓋的部分應為違建，但初步研判，頂樓部分並非起火點， 詳細起火原因仍持續進行火災調查，檢方也在今日凌晨介入偵辦。

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