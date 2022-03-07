網傳抵制《俄羅斯方塊》要改名？「遊戲名藏1巧思」看懂秒打臉

▲俄羅斯方塊。（資料照／廠商提供，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

俄烏開打後，西方政府和許多國際企業紛紛祭出制裁行動，譴責俄羅斯開戰的行為。近來就有網友討論起，大家是否也要抵制《俄羅斯方塊》這款經典遊戲？網路上甚至還瘋傳，國際遊戲產業聯合會要將此款遊戲改名為《烏克蘭方塊》。然而，真相卻讓人傻眼了，改名一事根本是子虛烏有。

根據IT之家報導，微博近日瘋傳關於《俄羅斯方塊》的訊息，內容寫道「國際遊戲產業聯合會呼籲將《俄羅斯方塊》改名為《烏克蘭方塊》」。然而經查證，此訊息沒有官方出處，且聽起來煞有其事的「國際遊戲產業聯合會」也根本不存在。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，《俄羅斯方塊》的英文是Tetris，俄文是tetra，該詞源自於希臘文「τετρα」（tetra），有4的意思在裡面，但完全沒有與俄羅斯相關的解釋。

至於《俄羅斯方塊》為何會將「俄羅斯」取進名字內？其實是因為該款遊戲是由阿列克謝.帕基特諾夫（Алексе́й Леони́дович Па́житнов）所設計，他是俄羅斯的電腦工程師。據傳，因為阿列克謝.帕基特諾夫喜歡打網球（Tennis），而《俄羅斯方塊》的每個方塊組合多由4個小方塊（tetra）構成，因此他就將兩者（Tennis、tetra）合而為一，將遊戲名稱取名為Tetris。

那麼，制裁俄羅斯的品牌到底有哪些？本站曾報導《俄入侵烏克蘭失去什麼？ 一張圖看懂「多少品牌」放棄俄國市場》，包含科技業的Google、蘋果、微軟及英特爾（Intel），社群媒體臉書、Instagram、推特，交通運輸業的波音、BMW、DHL、賓士、福特汽車，食品產業的雀巢、可口可樂，服飾產業的Nike、愛迪達，以及娛樂影劇業的索尼、迪士尼、任天堂、Netflix、YouTube、PlayStation，甚至成人產業的Pornhub及OnlyFans都有祭出制裁行動。